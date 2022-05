Litwa: Kwiaty na Rossie w święto Konstytucji 3 Maja

Z okazji święta Konstytucji 3 Maja we wtorek na wileńskim cmentarzu na Rossie, przy Mauzoleum Matki i Serca Syna, gdzie spoczywa serce marszałka Józefa Piłsudskiego i jego matka, złożono kwiaty.

W uroczystościach, które tradycyjnie na Rossie organizuje w polskie święta narodowe ambasada RP w Wilnie, udział wzięli polscy dyplomaci, przedstawiciele polskich organizacji społecznych, polskich szkół, harcerze, kombatanci.

"Co rok spotykamy się tutaj na Rossie, przy Mauzoleum Matki i Serca Syna, aby uczcić rocznicę Konstytucji 3 Maja - dzieła naszych przodków, Polaków i Litwinów, którzy podjęli wysiłek na rzecz unowocześnienia państwa" - powiedziała ambasador Polski w Wilnie Urszula Doroszewska do licznie zebranych przy mauzoleum.

Szefowa polskiej placówki dyplomatycznej przypominając zarys historyczny i znaczenie uchwalania przed 231 laty ustawy zasadniczej podkreśliła, że "światli przedstawiciele narodów Rzeczypospolitej chcieli żyć w państwie opartym na prawie, chcieli zabezpieczyć swoją wolność i współdziałanie poprzez najwyższej rangi akt prawny - Konstytucję".

"Mądre, historyczne decyzje naszych przodków świadczą o ich przywiązaniu do wolności obywatelskich, do rządów prawa. Tym różniliśmy się od tych sąsiadów, dla których prawem najwyższym była wola władcy" - wskazała Doroszewska i podkreśliła, że "Konstytucja była dlatego właśnie zwalczana przez panujących wówczas władców absolutnych sąsiednich mocarstw, którzy tak bardzo obawiali się własnych poddanych, że zdławili naszą wspólną, polsko-litewską wolność".

Ambasador w swym wystąpieniu przypomniał o walczącej teraz o wolność Ukrainie.

"Naród ukraiński jest także dziedzicem tych wartości, o których mówiła Konstytucja 3 Maja. (...)Ukraina od lat dąży do integracji z Unią Europejską, do tego, by stać się częścią wspólnoty tych narodów, które swoje istnienie opierają na demokracji, prawie, gwarantują wolności i pozwalają obywatelom na bezpieczne budowanie swojej przyszłości. I znowu, jak już od trzech wieków - te wolnościowe aspiracje chce stłamsić agresor ze Wschodu" - podkreśliła Doroszewska.

Na Litwie dzień Konstytucji 3 Maja jest zaliczany do "dni upamiętnianych", ale nie jest on wolny od pracy. Nie ma tu na razie tradycji obchodów tego święta, ona dopiero się rodzi. Święto jest obchodzone natomiast w środowisku polskim na Litwie. Są organizowane akademie, koncerty, okolicznościowe wystawy.

Przedstawiciele Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą wraz z turystami z Elbląga w przeddzień obchodów święta Konstytucji 3 Maja na Starej Rossie zapalili znicze na Grobie Matki i Serca Syna, na grobach polskich oficerów i ochotników poległych w latach 1919-1920, na grobach żołnierzy Armii Krajowej poległych podczas operacji Ostra Brama w 1944 r. oraz na grobach polskich i litewskich żołnierzy na Nowej Rossie.

Z Wilna Aleksandra Akińczo