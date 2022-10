Litwa: Litewska Polka Jolanta Urbanowicz będzie doradcą prezydenta; ekspert: to dobry znak dla polskiej społeczności

Profesor Uniwersytetu Michała Romera w Wilnie Jolanta Urbanowicz obejmie stanowisko doradcy prezydenta Litwy Gitanasa Nausedy do spraw szkolnictwa wyższego – poinformował urząd prezydencki. Urbanowicz będzie już drugą osobą narodowości polskiej w zespole Nausedy. To dobry znak dla społeczności polskiej – powiedział w poniedziałek PAP politolog Andrzej Pukszto.

"To dobry znak, gdyż społeczność polska na Litwie zapewne może teraz liczyć na przychylność pałacu prezydenckiego w temacie oświaty, tak ważnym dla nas" - wskazuje Pukszto, politolog Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie. Podkreśla, że nominacja Urbanowicz "przychylnie wpływa na wizerunek Polaków na Litwie".

Od ponad trzech lat, tj. od wyboru Nausedy na prezydenta, jego doradcą do spraw energetyki jest Jarosław Niewierowicz. W zespole litewskiej premier Ingridy Szimonyte pracuje z kolei Artur Ludkowski, dyrektor Domu Kultury Polskiej w Wilnie, który doradza szefowej rządu w kwestiach dotyczących mniejszości narodowych. Również w zespole przewodniczącej Sejmu Viktorii Czmilyte-Nielsen jest litewski Polak - prawnik Aleksander Radczenko.

"Jest to też przekaz dla społeczności litewskiej, że Polacy na Litwie to nie tylko Akcja Wyborcza Polaków na Litwie - Związek Chrześcijańskich Rodzin, partia kojarzona powszechnie jako siła opozycyjna, ale też fachowcy, osoby nienależące do partii, których wiedza i doświadczenie są doceniane w najwyższych urzędach kraju" - mówi Pukszto.

44-letnia Jolanta Urbanowicz jest specjalistką w dziedzinie zarządzania oświatą i administracji publicznej. W latach 2019-2020 była wiceministrem w litewskim resorcie oświaty. Stanowisko doradcy prezydenta obejmie 7 listopada.

"Mam nadzieję, że dobrze będę mogła wykorzystać zdobyte dotąd doświadczenie" - powiedziała PAP Urbanowicz.

Z Wilna Aleksandra Akińczo