Litwa: Marszałek Sejmu RP w Wilnie: widzę szerokie pole do współpracy

Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek, podsumowując we wtorek swój oficjalny, dwudniowy pobyt na Litwie, oświadczyła, że była to bardzo dobra wizyta, zapowiadająca szeroką współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa i rozwiazywaniu problemów litewskich Polaków.

"Widzę szerokie pole współpracy. Idziemy w tym samym kierunku. Problemy są dokładnie te same, cel też jest ten sam" - powiedziała marszałek dziennikarzom. Podkreśliła, że była to "bardzo dobra, znakomita wizyta, podczas której miałam okazję spotkać się ze wszystkimi na najwyższym szczeblu".

Marszałek Witek spotkała się z prezydentem Gitanasem Nausedą, premier Ingridą Szimonyte i przewodniczącą Sejmu Republiki Litewskiej Viktorią Czmilyte-Nielsen,

"Rozmowy, które się toczyły na wszystkich szczeblach, dotyczyły kwestii, które łączą Polaków i Litwinów. Są to kwestie bezpieczeństwa, także bezpieczeństwa energetycznego, to jest ocena sytuacji na Wschodzie, tego, co się dzieje na Białorusi, polityki prowadzonej przez Rosję, ale także postanowień ostatniego szczytu UE i NATO" - powiedziała Witek.

Z Wilna Aleksandra Akińczo