Litwa: Marszałek Witek: rozmawialiśmy z prezydentem Nausedą o większej ekspansji dyplomatycznej na kontynencie afrykańskim

Z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą rozmawialiśmy m.in. o większej ekspansji na kontynencie afrykańskim, ponieważ dezinformacja o wojnie na Ukrainie, jaka na tym kontynencie się szerzy, jest niewyobrażalna - podkreśliła w sobotę marszałek Sejmu Elżbieta Witek po spotkaniu z prezydentem Litwy.

Marszałek Witek od piątku przebywa z dwudniową wizytą w Wilnie. W sobotę spotkała się z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą.

Marszałek podkreśliła na briefingu prasowym, że rozmawiała z prezydentem Nausedą m.in. o zbliżającym się szczycie NATO, który odbędzie się w Wilnie. "Wiele od niego oczekujemy, nie tylko Litwa, ale także wszystkie pozostałe kraje, szczególnie z terenu Europy Środkowo-Wschodniej" - podkreśliła Witek.

Dodała, że rozmawiała też z prezydentem Litwy o większej ekspansji (dyplomatycznej) na kontynent afrykański. "Ponieważ dzisiaj to Rosjanie opanowali kontynent afrykański, nas tam jest wciąż za mało, a dezinformacja, jaka się szerzy na kontynencie afrykańskim, jest niewyobrażalna. Postępuje to bardzo szybko i myślę, że zarówno my, parlamentarzyści, jak i nasi premierzy, ministrowie, ale także prezydenci mamy do wykonania tutaj naprawdę bardzo trudną, ciężką i długą, ale potrzebną pracę" - mówiła marszałek Sejmu.

Jak dodała, "liczę na to, że wspólnie z Litwą, Łotwą, Estonią, ale także z pozostałymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej tę ekspansję dyplomatyczną na kontynent afrykański podejmiemy".

Marszałek Witek w sobotę uczestniczyła też w obchodach przypadającej 11 marca rocznicy odzyskania przez Litwę niepodległości. Wzięła udział w uroczystym posiedzeniu litewskiego Sejmu, a także w ceremonii podniesienia flag na Placu Niepodległości.

"Jesteśmy w wyjątkowym czasie tutaj na Litwie, kiedy Litwini świętują rocznicę odzyskania niepodległości. Przysłuchując się tym wszystkim wystąpieniom, miałam wrażenie, że dokładnie to samo myślę o tych czasach, kiedy walczyliśmy o wolność. Mamy tę samą przeszłość, wiele nas łączy - także ta tragiczna historia, kiedy byliśmy pod wpływem sowieckim" - podkreśliła marszałek Sejmu na konferencji prasowej.

Zaznaczyła, że walka o niepodległość, która kosztowała czasami utratę życia, opłaciła się. "Dzisiaj jesteśmy wolnymi narodami, ale za naszą wschodnią granicą toczy się wojna"- mówiła marszałek Witek.

Litwa ogłosiła niepodległość 11 marca 1990 r. jako pierwsza z republik rozpadającego się Związku Radzieckiego. W reakcji na deklarację niepodległości do Wilna wkroczyły wojska sowieckie. Symbolem walki o niepodległość Litwy stała się wspomniana przez marszałek Witek obrona przez cywilów wileńskiej wieży telewizyjnej, transmitującej litewskie programy, oraz budynku parlamentu w styczniu 1991. W wyniku szturmu radzieckich żołnierzy 13 stycznia zginęło 15 osób, w tym 14 obrońców, a ponad 600 zostało rannych. Ostatecznie Sowieci opuścili Litwę w sierpniu 1991, gdy w Moskwie załamał się pucz Janajewa.