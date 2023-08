Litwa: Minister obrony: nie ujawniamy naszej reakcji na obecność wagnerowców na Białorusi

Najemnicy z rosyjskiej Grupy Wagnera, którzy przebywają na Białorusi, stwarzają ryzyko, ale działania jakie podejmuje Litwa, w odróżnieniu od Polski, nie zostaną ujawnione – oświadczył litewski minister obrony Arvydas Anuszauskas.

"Polscy politycy reagują, informują, ale muszę przyznać, i konsultowałem się z wojskiem, że my nie będziemy informować o naszych działaniach. Jeśli coś robimy, a robimy, to po prostu nie będziemy informować przeciwnej strony o tym, co zrobiliśmy" - powiedział minister we wtorek wieczorem w wywiadzie dla telewizji publicznej LRT.

Dodał, że "w kwestii informowania każdy kraj decyduje samodzielnie".

Anuszauskas podkreślił, że "przestrzeń informacyjna jest bardzo uważnie śledzona" przez wszystkie strony, a działania najemników z Grupy Wagnera są "bardzo nieprzewidywalne". Powiedział też, że "jeśli będzie kolejna decyzja polityczna i konieczność upublicznienia informacji jako środka odstraszającego, to podamy ją do wiadomości publicznej".

Titas Czerikas, rzecznik sztabu Litewskich Sił Zbrojnych powiedział PAP, że plany obrony są przygotowane, ale nie są one jawne. "Są one gotowe zarówno na poziomie krajowym jak też regionalnym, a ich realizacja jest ćwiczona podczas manewrów krajowych i międzynarodowych" - oświadczył rzecznik.

We wtorek niezależny projekt Biełaruski Hajun poinformował, że na Białoruś przybyła 14. kolumna najemników z Grupy Wagnera. Pierwsze informacje o możliwym skierowaniu wagnerowców na Białoruś podały rosyjskie media niezależne pod koniec czerwca. Prognozowały one, że najemnicy w liczbie około 8 tys. będą stacjonowali w okolicach Osipowicz w środkowej części Białorusi. Znajduje się tam opuszczona do niedawna, a potem pospiesznie wyremontowana baza we wsi Cel - była baza wojskowa białoruskich wojsk rakietowych.

Z Wilna Aleksandra Akińczo