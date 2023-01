Litwa: Minister Rau: przekazanie czołgów Ukrainie leży w naszym wspólnym interesie

Przekazanie czołgów Ukrainie jest moralne i słuszne, bo agresor musi wiedzieć, że jego ofiara nie zostanie bezbronna i bez wsparcia innych, a z drugiej strony jest to w naszym wspólnym interesie – powiedział szef polskiej dyplomacji w piątek w wywiadzie dla TVP Wilno.

"Polskie stanowisko jest takie, że czołgi muszą trafić (na Ukrainę). Natomiast nie chcemy robić tego sami, bo to, co my oferujemy, a mówimy o Leopardach 2, to siły jednej kompanii, 14 czołgów. To jest ważny wkład, ale z perspektywy ukraińskiej niewystarczający" - wskazał Rau.

W ocenie ministra państwa wschodniej flanki NATO dzisiaj mogą "czuć się dużo bardziej bezpiecznie niż, powiedzmy, rok temu". Jak podkreślił, "udało się przekazać naszym sojusznikom w Pakcie Północnoatlantyckim, że musimy zmienić koncepcję obrony, co jest szczególnie ważne w przypadku państw bałtyckich, ale Polski także". Rau zaznaczył, że nie można założyć, iż po ataku Rosji na któryś z krajów, jego siły zbrojne wycofają się, aby później wspólnymi siłami z sojusznikami z NATO odbić te - chwilowo zajęte - terytoria. "To, co się stało w Buczy i w innych miejscach, wskazuje, że takie rozumowanie jest absolutnie nieakceptowalne" - podkreślił. "Dlatego teraz dominuje przekonanie, i ono jest wdrażane w rozwiązaniach strategicznych, że trzeba bronić każdego - jak mówią Amerykanie - cala terytorium NATO, tak aby takie straszne doświadczenia, których ofiarami są Ukraińcy, nie miały (więcej) miejsca" - wskazał szef polskiej dyplomacji.

Minister Rau uczestniczył w odbywającej się na Litwie konferencji na temat bezpieczeństwa Snow Meeting, gdzie poruszono też kwestię przystąpienia Ukrainy do NATO. W wywiadzie wskazał, że "wśród nas był przedstawiciel rządu szwedzkiego i absolutnie zgodził się z naszymi oczekiwaniami" jak najszybszego przyjęcia Ukrainy do NATO. "Szwecja, która teraz sprawuje prezydencję w UE, powinna i będzie dążyć do tego, żeby tej procedurze nadać bieg. Szwecja należy do tych państw Unii Europejskiej, których w tej kwestii nie trzeba przekonywać. To unikalna szansa szwedzkich partnerów, żeby rozpocząć proces, a my Szwecji będziemy o tym przypominać" - powiedział Rau.

Spotkanie Snow Meeting z udziałem ministrów spraw zagranicznych, strategów i ekspertów ds. bezpieczeństwa narodowego z krajów europejskich i struktur NATO poświęcone było głównie wojnie na Ukrainie, a także kwestii wzmocnienia wschodniej flanki NATO.

Z Wilna Aleksandra Akińczo