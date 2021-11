Litwa: MSW proponuje zaostrzenie stanu wyjątkowego na granicy z Białorusią, gdzie Litwa przemieszcza dodatkowe siły

MSW Litwy w związku z koncentracją dużej liczby migrantów na granicy białorusko-polskiej zaproponowało w poniedziałek zaostrzenie stanu wyjątkowego w rejonach graniczących z Białorusią. W rejonach tych Litwa rozmieszcza dodatkowe oddziały wojsk.

"Obserwujemy to, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej. Oczywiście, świadczy to o tym, że my również możemy się spodziewać podobnych ataków, dlatego wszystkie nasze instytucje są w maksymalnej gotowości, siły wojskowe zostały przemieszczone. Instytucje rozważają różne scenariusze i odpowiednie taktyki" - oznajmiła w poniedziałek podczas konferencji prasowej szefowa MSW Agne Bilotaite.

W związku z napływem nielegalnych migrantów z Białorusi Litwa na początku lipca wprowadziła stan wyjątkowy w całym kraju w celu uproszczenia procedur prawnych oraz łatwiejszego zaangażowanie dodatkowych funduszy. Teraz MSW zaproponowało zaostrzenie stanu wyjątkowego w rejonach przygranicznych.

"Mówimy jedynie o rejonach przygranicznych, gdyż wyzwania, których dziś doświadczamy, są tylko na granicy, a nie w całej Litwie" - wskazała minister. Zaostrzenia stanu wyjątkowego ma się wiązać z ograniczeniami praw i wolności, ale minister na razie nie podaje żadnych konkretów. Decyzje w tej sprawie podejmie rząd, a zatwierdzić je ma Sejm.

Szef Służby Ochrony Granicy Państwowej Rustamas Liubajevas poinformował w poniedziałek, że w związku z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej, podjęto decyzję o zmianie rozmieszczenia sił zbrojnych na granicy litewsko-białoruskiej.

"Planujemy skorzystać z możliwości rozlokowania dodatkowej liczby żołnierzy. Uzgodnione zostały już działania z policją, Służbą Bezpieczeństwa Publicznego, trwa zmiana dyslokacji naszych sił" - podkreślił szef Służby Ochrony Granicy Państwowej.

Liubajevas powiedział też, że funkcjonariusze są w posiadaniu informacji, iż w miejscach rozlokowania nielegalnych migrantów na Litwie może dojść do zamieszek.

Z Wilna Aleksandra Akińczo