Litwa: Na lotnisku w Wilnie wylądował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski

Na lotnisku w Wilnie - przylatując samolotem polskiego rządu - wylądował we wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski - podała agencja BNS. Ukraiński przywódca weźmie udział w rozpoczętym we wtorek dwudniowym szczycie NATO.

Wcześniej tego dnia prezydent Ukrainy oświadczył, że brak ram czasowych nie tylko dla członkostwa Ukrainy w NATO, ale i dla jej zaproszenia do akcesji byłby absurdem.

"Jest to bezprecedensowe i absurdalne, gdy nie ma żadnych ram czasowych ani dla zaproszenia (Ukrainy, by dołączyła do NATO-PAP), ani dla członkostwa Ukrainy, a dodawane jest jakieś dziwne sformułowanie o +warunkach+ nawet dla zaproszenia Ukrainy" - napisał Zełenski na serwisie Telegram. (https://tinyurl.com/294b8zus)

"Wygląda na to, że nie ma gotowości ani do zaproszenia Ukrainy do NATO, ani do uczynienia jej państwem członkowskim Sojuszu. To znaczy, że utrzymywana jest możliwość targowania członkostwem Ukrainy w NATO w rozmowach z Rosją" - dodał. Zełenski wyraził obawę, że będzie to "motywacją" dla Rosji do "kontynuowania terroru".

Z Wilna Jakub Bawołek