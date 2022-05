Litwa: Nauseda: poprzemy najostrzejsze sankcje wobec Rosji

Litwa będzie opowiadać się za najostrzejszymi sankcjami wobec Rosji i zrobi wszystko, by przekonać do nich kraje, które nie są do nich przekonane – oznajmił we wtorek prezydent Litwy Gitanas Nauseda.

"Jesteśmy zwolennikami ostrych sankcji i Litwa zawsze będzie wśród krajów, które zaproponują najbardziej konsekwentne, ostre sankcje. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by przekonać te państwa, które się wahają lub są sceptyczne" - powiedział Nauseda dziennikarzom.

Unia Europejska przygotowała kolejny pakiet sankcji, który zakłada stopniową rezygnację z importu rosyjskiej ropy naftowej do końca roku. Zamierza się wykluczyć też największy rosyjski bank komercyjny Sberbank z międzynarodowego systemu płatności międzybankowych SWIFT.

Z Wilna Aleksandra Akińczo