Litwa nie boi się rosyjskich sankcji za Kaliningrad

Rosja odgraża się, że za utrudnienia w transporcie towarów do Kaliningradu Litwa „słono” zapłaci. Wilno policzyło, czy faktycznie Moskwa może negatywnie wpływać na litewską gospodarkę – okazało się że nie może.

- Litwa obecnie nie ma znaczących powiązań gospodarczych z Rosją, dlatego ewentualne działania Federacji Rosyjskiej w odpowiedzi na ograniczenie tranzytu do Obwodu Kaliningradzkiego raczej nie będą miały bezpośrednich konsekwencji gospodarczych – ocenia Ausrine Armonaite, minister gospodarki i innowacji Litwy.

Zarazem przyznaje, że to, co Rosja mogłaby zrobić, to wywierać presję na kraje bardziej zależne od surowców energetycznych z Rosji – Niemcy lub inne państwa UE.

Według minister Litwa jest niezależna od Rosji, ponieważ „nie kupuje od niej prądu ani gazu”, to w praktyce uniezależnia Wilno od nacisków Moskwy.

Od niedzieli, po zakończeniu okresu przejściowego obowiązywania piątego pakietu sankcji UE wobec Rosji, zakazany jest transport przez Litwę do Kaliningradu cementu, alkoholu i niektórych innych produktów produkcji rosyjskiej.

Wcześniej, od 17 czerwca, wszedł w życie zakaz transportu rosyjskiej stali i metali żelaznych przez UE. Od 10 sierpnia nie będzie już można przewozić węgla i innych stałych paliw kopalnych, a od 5 grudnia rosyjskiej ropy i produktów jej przerobu.

Wszystkie ograniczenia to efekt sankcji nałozonych na Rosję za jej atak na Ukrainę.