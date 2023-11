Litwa: Obchody Święta Niepodległości przy mauzoleum Piłsudskiego na Rossie

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości w sobotę na wileńskim Cmentarzu Rossa przy mauzoleum Józefa Piłsudskiego, w którym obok matki marszałka spoczywa jego serce, odbyły się centralne uroczystości okolicznościowe na Litwie.

Kwiaty przy płycie Piłsudskiego złożyli przedstawiciele polskiej placówki dyplomatycznej na Litwie oraz społeczności polskiej. Odśpiewano hymny Polski i Litwy. Była też wspólna modlitwa, której przewodniczył ksiądz proboszcz wileńskiej parafii pw. św. Rafała Archanioła.

Ambasador Polski w Wilnie Konstanty Radziwiłł przedstawiając zarys historii sprzed 105 lat i ówczesną sytuację Polski wezwał licznie zgromadzonych przy mauzoleum, nie tylko litewskich Polaków, ale też gości z Polski, do zastanowienia się, "gdzie jest Polska i co to jest Polska?".

"Moim zdaniem Polska to jest serce każdego, który się czuje Polakiem (…). Polska nie ma granic geograficznych, ale również czasowych, bo my wszyscy, Polacy, także ci, którzy byli przed nami, tworzymy jedną wspaniałą Polskę. (…)Jesteśmy dumni z Polski, która jest w sercu każdego z nas, która jest wielka, potężna, zasobna, demokratyczna, suwerenna, wspaniała" - mówił ambasador.

Szef polskiej placówki dyplomatycznej na Litwie wezwał też każdego do zadania sobie pytania, "ile jest mojej odpowiedzialności za Polskę, co powinienem zrobić(…), co ja dla Polski mogę zrobić w tym miejscu, w takich okolicznościach i w taki czasie, w jakim los mnie postawił".

"To pytanie jest najważniejszym elementem dzisiejszego świętowania" - pokreślił Radziwiłł.

Oficjalne obchody w sobotę w Wilnie zakończy koncert w Domu Kultury Polskiej piosenek międzywojennych oraz Anny German w wykonaniu Anny Federowicz (wokal) i Tomasza Stroynowskiego (fortepian), na który zaprasza Ambasada RP na Litwie.

Uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości zostały zorganizowane również w wielu miejscowościach Wileńszczyzny ściśle zamieszkałej przez Polaków.

Rejon wileński Święto Niepodległości, wzorem lat poprzednich, uczcił organizując w szkołach Tydzień Języka Polskiego. W podwileńskich placówkach oświatowych od 6 do 10 listopada były organizowane konkursy literackie i ortograficzne, akcje czytelnicze, pokazy filmowe, tańce, quizy o Polsce.

W Solecznikach uroczystości zorganizowano w przeddzień Święta. Odbył się tu koncert piosenki patriotycznej i wojskowej. Na koncert w sobotę wieczorem zaprasza też Trocki Oddział Rejonowy Związku Polaków na Litwie.

Z Wilna Aleksandra Akińczo