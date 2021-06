Litwa: Od 1 lipca nie będzie kwarantanny, ograniczenia pozostaną

Na Litwie od 1 lipca nie będzie już kwarantanny ogłoszonej 7 listopada 2020 roku z powodu pandemii koronawirusa – postanowił w poniedziałek rząd w Wilnie. Kwarantannę zastąpi stan wyjątkowy i dlatego większość obowiązujących obecnie ograniczeń pozostanie.

"Nie będzie wielkich zmian, ponieważ ciągle jest wiele zagrożeń. Mamy koronawirusową odmianę Delta. Notujemy spowolnienie procesu szczepień" - powiedział minister zdrowia Arunas Dulkys.

Decyzję o przejściu z kwarantanny do stanu wyjątkowego podjęto, by rozszerzyć aktywność osób posiadających obowiązujący od początku maja covidowy Paszport Możliwości - krajowy odpowiednik unijnego certyfikatu szczepionkowego. Dotyczy to głównie dużych imprez masowych.

Po zniesieniu kwarantanny nadal pozostanie jednak obowiązek wcześniejszej rejestracji na imprezy. Wydarzenia bez Paszportu Możliwości będą mogły odbywać się tylko wtedy, gdy widzowie mają zapewnione miejsca siedzące. Liczba uczestników imprez organizowanych na otwartej przestrzeni nie będzie ograniczana.

Zmianie nie ulegną warunki przekraczania litewskiej granicy. Od tygodnia osoby przyjeżdżający na Litwę z Polski nie mają już obowiązku posiadania negatywnego testu na obecność koronawirusa. Nie muszą też poddawać się samoizolacji. Przy wjeździe do kraju nadal należy posiadać wypełnioną ankietę Narodowego Centrum Ochrony Zdrowia Publicznego, która dostępna jest w internecie również w języku angielskim pod adresem https://nvsc.lrv.lt/en/.

Według danych Departamentu Statystyki minionej doby na Litwie zarejestrowano 15 nowych przypadków koronawirusa. Nie stwierdzono żadnego zgonu. Liczba zachorowań na 100 tys. mieszkańców w ciągu ostatnich 14 dni w skali kraju wynosi 31,3.

Z Wilna Aleksandra Akińczo