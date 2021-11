Litwa: od północy w strefie przy granicy z Białorusią zaostrzony stan wyjątkowy

We wtorek od północy na Litwie w strefie przygranicznej z Białorusią oraz w ośrodkach dla migrantów zacznie obowiązywać zaostrzony stan wyjątkowy – postanowił Sejm w trybie nadzwyczajnym zdecydowaną większością głosów.

Projekt stosownej uchwały litewskiego rządu, zgłoszony we wtorek, poparło 122 posłów w 141-osobowym parlamencie. Jedna osoba głosowała przeciwko.



"Sejm i rząd już wcześniej powzięły działania w celu opanowania sytuacji (na granicy z Białorusią), ale niestety dzisiaj są one niewystarczające" - oświadczyła przewodnicząca Sejmu Viktoria Czmilyte-Nielsen.



Wskazała, że "uwzględniając ostatnie ataki hybrydowe reżimu białoruskiego przeciwko Polsce, ich zorganizowany i masowy charakter oraz biorąc pod uwagę, że takie działania zagrażaj również Litwie (…) zaostrzenie stanu wyjątkowego jest konieczne".



Zaostrzony stan wyjątkowy będzie obowiązywał bezpośrednio w strefie przygranicznej z Białorusią i pięć kilometrów w głąb kraju. Rygorami tymi objęte zostaną też miejsca zakwaterowania migrantów. Migrantom zostanie m.in. ograniczone prawo do korespondencji i rozmów telefonicznych z wyjątkiem możliwości zwracania się do instytucji i organów państwowych.



Wzmocniona zostanie ochrona granicy, a ruch pojazdów w strefie przygranicznej będzie ograniczony. Wprowadzenie reżimu nadzwyczajnego pozwoli również na wykorzystanie rezerw państwowych do radzenia sobie z kryzysem.



W związku z napływem nielegalnych migrantów z Białorusi Litwa na początku lipca wprowadziła stan wyjątkowy w całym kraju w celu uproszczenia procedur prawnych oraz łatwiejszego zaangażowania dodatkowych funduszy. Teraz MSW zaproponowało zaostrzenie stanu wyjątkowego w rejonach przygranicznych i miejscach zamieszkania migrantów.



Premier Ingrida Szimonyte podkreśliła w Sejmie, że zaostrzony stan wyjątkowy Litwa wprowadza po raz pierwszy od odzyskania przez kraj niepodległości.



W tym roku granicę litewsko-białoruską nielegalnie przekroczyło ponad 4,2 tys. osób; ponad 6 tys. zostało zawróconych.



Rzecznik litewskiej Służby Ochrony Granicy Państwowej (VSAT) Giedrius Miszutis poinformował we wtorek późnym popołudniem, że w ciągu dnia odnotowano już około 170 prób nielegalnego przekroczenia granicy litewsko-białoruskiej. Minionej doby takich prób było 73.



Według rzecznika VSAT, sytuacja na granicy w porównaniu do dni poprzednich jest bardziej napięta, na razie jednak nie odnotowano żadnych poważnych incydentów.



Z Wilna Aleksandra Akińczo