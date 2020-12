Litwa: Pierwszacy szkół polskich otrzymali wsparcie finansowe z Polski

Uczniowie pierwszych klas szkół polskich na Litwie w ramach akcji Bon Pierwszaka otrzymali wsparcie finansowe z Polski – poinformowało we wtorek PAP Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”.

"Pieniądze, równowartość w euro 460 złotych na każde dziecko, zostały przekazane nauczycielom klas pierwszych, którzy jeszcze przed Świętami doręczyli je rodzicom dzieci" - powiedział prezes Stowarzyszenia Józef Kwiatkowski. Jednorazowe stypendia otrzymało 937 pierwszoklasistów szkół polskich na Litwie.

Projekt został zrealizowany przez Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie z funduszy kancelarii premiera RP.

Otrzymywane od lat wsparcie finansowe z Polski na edukacyjne potrzeby ucznia jest częścią tzw. Bonu Pierwszaka. Pierwszą część stanowi wyprawka przekazywana przed 1 września.

W tym roku na Litwę z Polski dotarło ponad 1000 wyprawek, czyli plecaków wypełnionych najbardziej potrzebnymi przyborami szkolnymi.

Kwiatkowski zaznacza, że Bon Pierwszaka jest "istotnym wsparciem szkoły polskiej na Litwie, nie tylko finansowym, ale też moralnym".

"Jest to dowód, że Polska troszczy się o nasze szkoły, o naszych uczniów. Jest to też potwierdzeniem, że Polacy na Litwie należą do narodu polskiego" - podkreślił Kwiatkowski.

W tym roku szkolnym na Litwie w 70 szkołach z polskim jako językiem nauczania uczy się około 12 tys. uczniów.

Z Wilna Aleksandra Akińczo