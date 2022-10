Litwa: Pierwsze ćwiczenia wojskowe z udziałem żołnierzy brygady wojsk niemieckich

Około 250 niemieckich żołnierzy bierze udział w rozpoczynających się na Litwie pierwszych wspólnych ćwiczeniach od czasu osiągniętego w czerwcu porozumienia o rozmieszczeniu w tym kraju brygady wojsk niemieckich w celu wzmocnienia wschodniej flanki NATO – informuje litewski resort obrony.

Niemieccy żołnierze i około 80 jednostek transportu wojskowego - bojowe wozy piechoty Boxer, transportery opancerzone, pojazdy rozpoznawcze i logistyczne 41. Brygady Grenadierów Pancernych przybyło do Kłajpedy w środę wieczorem. Pierwsi żołnierze niemieckiej brygady ze sprzętem na Litwę przybyli już na początku września.

Ćwiczenia wojskowe "Szybki Gryf", w których udział bierze w sumie około 300 żołnierzy, potrwają do 14 października i składają z trzech głównych części: logistyki i przybycia żołnierzy, polowych ćwiczeń taktycznych oraz szkolenia z użyciem żywego ognia.

Dowódca niemieckiego batalionu piechoty Rene Ochs powiedział, że jednostka po raz pierwszy gości na Litwie, a ćwiczenia są ważne dla krajów sojuszniczych.

"To znaczący wkład w obronę każdego centymetra terytorium NATO, a zwłaszcza tu, na Litwie" - wskazał Ochs.

W sobotę wspólne ćwiczenia brygady będą obserwować ministrowie obrony Litwy i Niemiec, Arvydas Anuszauskas i Christine Lambrecht. Odbędzie się też inauguracja elementu dowodzenia niemieckiej brygady przydzielonej na Litwę.

Litewski resort obrony informuje, że żołnierze brygady wojsk niemieckich będą regularnie przybywali na Litwę na ćwiczenia do czasu stworzenia w kraju niezbędnej infrastruktury do rozmieszczenia pełnej brygady na stałe.

Według Anuszauskasa w ciągu najbliższych dwóch-trzech lat budowa infrastruktury wojskowej może pochłonąć ok. 350 mln euro. Pozwoli to na zakwaterowanie ok. 15 tys. dodatkowych żołnierzy, a zbudowane magazyny pozwolą na zgromadzenie większych zapasów wojskowych.

Na Litwie stacjonuje obecnie dowodzony przez Niemcy batalion sił NATO, rozmieszczony w 2017 r. w ramach wzmacniania wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego. Batalion liczy 1,6 tys. żołnierzy, z czego ponad 1 tys. należy do Bundeswehry.

Podczas szczytu NATO w Madrycie pod koniec czerwca Sojusz podjął decyzję o dodatkowym wzmocnieniu swojej wschodniej flanki w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę. O przekształcenie batalionu w brygadę, składającą się z ok. 3-5 tys. żołnierzy, zabiegała też Litwa.

Z Wilna Aleksandra Akińczo

