Litwa: Polski film i wiersz Szymborskiej upamiętniają w Wilnie Holokaust

Instytut Polski w Wilnie w Dniu Pamięci o Ofiarach Holokaustu zaprezentował czarno-biały film pokazujący miejsce masowych mordów w lesie Ponary i wiersz Wisławy Szymborskiej „Jeszcze”.

Wiersz Wisławy Szymborskiej "Jeszcze" poświęcony tragicznemu losowi Żydów w czasie hitlerowskiej okupacji recytowała w języku polskim młoda litewska aktorka Jovita Jankelaityte. Wiersz został też przetłumaczony na język litewski przez Dominikę Olicką oraz Birute Jonuszkaite.Dorota Mamaj, kierująca Instytutem Polskim w Wilnie, powiedziała PAP, że upamiętniając Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu "nie chcieliśmy przekazywać informacji encyklopedycznej". "Pomyśleliśmy, że bardziej wymowny będzie biało-czarny obraz i przejmująca recytacja młodej aktorki" - wskazała.

Krótki czarno-biały film autorstwa Bartosza Frątczaka nagrano w wileńskim lesie Ponary, miejscu ofiar hitlerowskich zbrodni, gdzie obecnie znajduje się zespół pomnikowy. "Każdy, kto zobaczy ten film uświadomi sobie dramatyzm, tragedię i niewyobrażalną rozpacz ludzi, którzy znaleźli się na rozstaju, kiedy faktycznie nie mieli już imion, miejsca powrotu, a jedyne, co pozostało, to był las i tory kolejowe, i szum pociągów" - powiedziała Mamaj.

"Holokaust to tragedia nie tylko narodu żydowskiego, ale też całego świata" - czytamy w komunikacie przewodniczącej Sejmu Viktorii Czmilyte-Nielsen, w którym apeluje się o upamiętnienie Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

"Nasza historia jest naznaczona krwią brutalnie zamordowanych Żydów. Pamiętając o tych bolesnych wydarzeniach, musimy dołożyć wszelkich starań, aby to się nigdy więcej nie powtórzyło" pisze Czmilyte-Nielsen i podkreśla, że "nie możemy tolerować nienawiści i przemocy ze względu na religię lub pochodzenie etniczne, nie możemy być obojętni wobec dyskryminacji i przemocy".

Na Litwie symbolem pamięci o Holokauście są wileńskie Ponary - miejsce masowych mordów dokonanych przez oddziały SS, policji niemieckiej i kolaborującej z Niemcami policji litewskiej.

Niemcy, wspomagani przez ochotnicze oddziały litewskie, wymordowali tu ok. 100 tys. ludzi, w tym ok. 60-70 tys. Żydów. Mordowali też Polaków, Litwinów, Romów, Rosjan. Oficjalnie uważa się, że w Ponarach zginęło kilka tysięcy Polaków. Stowarzyszenie Rodzina Ponarska przekonuje, że ok. 20 tys.

Z Wilna Aleksandra Akińczo