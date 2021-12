Litwa: Posłowie od stycznia będą mogli wejść do Sejmu tylko z paszportem covidowym

Od stycznia posłowie będą mogli wejść do parlamentu Litwy tylko za okazaniem paszportu covidowego. Do tej pory obowiązek ten dotyczył tylko pracowników Sejmu, gości i dziennikarzy. Kierownictwo parlamentu nie mogło jednak ograniczyć deputowanym dostępu do ich miejsca pracy.

Odpowiednią zmianę regulaminu Sejmu Litwy poparło w czwartek 89 posłów w 141-osobowym parlamencie; 17 było przeciwko, a 19 wstrzymało się od głosu.

Zgodnie z przyjętą regulacją, jeżeli parlamentarzysta, z powodu braku paszportu covidowego, nie będzie uczestniczył w posiedzeniach Sejmu, komisji lub komitetów, to będzie się uważało, że opuścił je bez ważnego usprawiedliwionego powodu.

"Posłowie muszą dawać przykład" - wskazała przewodnicząca Sejmu Viktorija Czmilyte-Nielsen.

W ocenie premier Litwy Ingridy Szimonyte, która jest też posłanką, "to naturalna decyzja". "Jeżeli żądamy paszportu (covidowego) przy wejściu do różnych miejsc, w których ludzie się gromadzą, jest bardzo etyczne, by również parlament wobec siebie zastosował taki wymóg" - powiedziała szefowa rządu.

Od kilku miesięcy sytuacja epidemiczna na Litwie pozostaje stabilna z tendencją spadkową. Dziennie notowanych jest około 2 tys. nowych zakażeń. Minionej doby odnotowano 1722 infekcje koronawirusem, zmarło 20 osób z Covid-19. Liczba zachorowań na 100 tys. mieszkańców w ciągu ostatnich 14 dni w skali kraju wynosi 770,2. W kraju zaszczepionych jest ponad 65 proc. mieszkańców.

Z Wilna Aleksandra Akińczo