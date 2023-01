Litwa: Prapremiera filmu o Aleksandrze Myszkowskim, zaufanym oficerze Józefa Piłsudskiego

W Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbył się w czwartek przedpremierowy pokaz filmu dokumentalnego „Kapitan Myszkowski”, opowiadający o zaufanym oficerze Józefa Piłsudskiego, który przyczynił się do powstania polsko-łotewskiego sojuszu przeciwko bolszewikom w 1920.

W piątek prapremiera tego filmu odbędzie się w Dyneburgu.

"Kapitan Myszkowski, to człowiek nieznany, człowiek zapomniany, niedoceniony, którego działalność i dokonania należy przypomnieć, nagłośnić i spowodować, żeby przebił się do społecznej świadomości Polaków w Polsce, Polaków żyjących na Litwie, na Łotwie" - powiedział w rozmowie z PAP i Polskim Radiem Mikołaj Falkowski, prezes Fundacji "Pomoc Polkom na Wschodzie", producent filmu.

Falkowski podkreślił, że Aleksander Myszkowski "swoją pracą w okresie walk o niepodległość, misją, którą pełnił, wykonał wiele dla ukształtowania niepodległego bytu Polski, Łotwy, ale też dla wolności Polaków żyjących tutaj, na Wileńszczyźnie".

Kapitan Myszkowski, jeden z najbardziej zaufanych oficerów Piłsudskiego, doprowadził do realizacji operacji "Zima" i pomógł obronić Łotwę przed bolszewikami w 1920 r. Myszkowski do 1919 r. był szefem Sekcji Wschód II Oddziału Sztabu Generalnego WP. W tym samym roku został skierowany do Rygi jako specjalny delegat Wojska Polskiego na Łotwie i w Estonii w celu organizacji wojskowej współpracy Polski i Łotwy w obliczu nacierającej Armii Czerwonej.

Prezes Fundacji "Pomoc Polkom na Wschodzie" wskazuje, że przygotowany film, jest "dokumentem reportażowym". Biorą w nim udział aktorzy Polskiego Teatru Studio w Wilnie, wypowiadają się historycy, eksperci, wykorzystane zostały niepublikowane dotąd materiały filmowe, a także archiwalia dotyczące pracy Myszkowskiego, jego raporty.

Falkowski podkreśla, że prapremiera filmu nieprzypadkowo odbywa się w tym czasie. Jest to rocznica przyjazdu Józefa Piłsudskiego do wyzwolonego z rąk bolszewików Dyneburga w 1920 r.

Oficjalna premiera filmu planowana jest na wrzesień tego roku. Odbędzie się ona w Rydze.

Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu Fundacji ORLEN, ORLEN Lietuva i Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, był współfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach wsparcia Polonii i Polaków za granicą 2020-2023 i współfinansowany w 2019 roku w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Z Wilna Aleksandra Akińczo