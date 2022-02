Litwa: Premier: będziemy gotowi na przyjęcie uchodźców z Ukrainy

Jeżeli dojdzie do inwazji Rosji na Ukrainę, to Litwa będzie gotowa przyjąć uciekających przed wojną Ukraińców – oznajmiła w środę premier Ingrida Szimonyte. Według szefowej MSW Agne Bilotaite do przyjęcia uchodźców przygotowują się już litewskie instytucje.

Naszym obowiązkiem jest "przyjęcie ludzi uciekających przed wojną" - powiedziała dziennikarzom Szimonyte wyrażając nadzieję, że do tego nie dojdzie i że "zwyciężą działania dyplomatyczne oraz zdrowy rozsądek".

"W każdym razie nasz kraj powinien być przygotowany na przyjęcie bądź to 3 tys. osób, bądź więcej, nawet 30 tys." - wskazała premier.

"Przewidujemy różne scenariusze, modelujemy różne sytuacje" - powiedział minister Bilotaite.

Według szefowej MSW do samorządów kraju i organizacji pozarządowych już zostały wystosowane zapytania o możliwość przyjęcia uchodźców, ich zakwaterowanie i świadczenie wszelkich usług i pomocy.

Przewiduje się, że uciekający z Ukrainy docieraliby na Litwę przez polską granicę i drogą lotniczą. Minister Bilotaite uważa, że jednym z podstawowych obecnie zadań jest przygotowanie się do rejestracji potencjalnych uchodźców.

Z Wilna Aleksandra Akińczo