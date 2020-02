Litwa: Premier Saulius Skvernelis pokonał raka

Premier Litwy Saulius Skvernelis poinformował w środę, że pokonał raka i jest już zdrowy. O tym, że ma chłoniaka, szef rządu powiedział w sierpniu ubiegłego roku. Nowotwór był w stadium początkowym.

"W ubiegły czwartek wykonano ostateczne badania, które wykazały, że nastąpiła całkowita remisja, z czego bardzo się cieszę" - powiedział Skvernelis na spotkaniu z dziennikarzami. "Dla mnie jest to sprawa zasadnicza, życiowe wyzwanie. Wszystko pozostałe, co się wiąże z przyszłością, polityką - to sprawy drugorzędne" - dodał podkreślając, że teraz chce jak najwięcej czasu spędzić z rodziną, bliskimi.

Skvernelis przekazał słowa otuchy tym, którzy walczą z rakiem. "Wszystkim, którzy usłyszeli podobną diagnozę, chcę powiedzieć, że nie jest to wyrok śmierci, że chorobę można pokonać i jestem tego przykładem" - powiedział. Wskazał, że remisja nie oznacza całkowitego powrotu do zdrowia, ale - jak zaznaczył - "zaufajmy naszej medycynie, (…) należy wierzyć we własne siły, że możemy pokonać chorobę".

W ubiegłym tygodniu Ramunas Karbauskis, lider rządzącej koalicji, przewodniczący Związku Rolników i Zielonych, z którym Skvernelis trafił do Sejmu jako numer jeden na liście partyjnej, poinformował, że również w najbliższych, jesiennych wyborach parlamentarnych zaproponował Skvernelisowi "jedynkę". Premier na razie nie informuje o swej decyzji.

Podczas leczenia chłoniaka u Skvernelisa, czyli raka układu krwionośnego, zastosowano immunoterapię i chemioterapię. Za porozumieniem z prezydentem Gitanasem Nausedą szef rządu w trakcie choroby w każdej chwili mógł wziąć zwolnienie lekarskie. Obowiązki premiera podczas jego nieobecności pełnił minister energetyki Żigimantas Vaicziunas.

Z Wilna Aleksandra Akińczo