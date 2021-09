Litwa: Premier Szimonyte w polskiej szkole na inauguracji roku szkolnego

Premier Litwy Ingrida Szimonyte w środę uczestniczyła w uroczystości inauguracji roku szkolnego w polskim Gimnazjum Jana Pawła II w Wilnie, gdzie w języku polskim powitała społeczność szkolną.

"Dziękuję za możliwość obchodzenia tego święta, 1 września, Dnia Nauki i Wiedzy, właśnie w waszej szkole" - powiedziała premier Szimonyte podczas uroczystego apelu, podkreślając, że Gimnazjum Jana Pawła II w Wilnie jest jedną z najlepszych placówek oświatowych w kraju.

Premier życzyła uczniom, aby w życiu - na wszystkich jego etapach - czerpali przykład z patrona szkoły, św. Jana Pawła II, aby odnaleźli początek źródła, szli w górę i nie bali się popełniać błędów.

W środę na Litwie rok szkolny w szkołach z polskim językiem nauczania rozpoczęło ponad 12 tys. osób w 70 placówkach. Około tysiąca dzieci rozpoczęło naukę w pierwszej klasie.

"Liczba uczniów w naszych szkołach nie zmniejsza się od lat, co nas bardzo cieszy" - powiedziała w rozmowie z PAP Krystyna Dzierżyńska, wiceprezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie "Macierz Szkolna".

Od lat oświatę polską w tym kraju wspiera państwo polskie. Każdego roku pierwszoklasiści otrzymują wyprawki szkolne, czyli wypełnione plecaki, które kupuje Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie z funduszy kancelarii premiera RP, oraz jednorazowe stypendium.

We wtorek do Wilna z Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego przybył transport ponad 5 tys. podręczników i ćwiczeń do nauki języka polskiego dla klas 1-12, prawie 4,5 ton. Na mocy zgody władz oświatowych Litwy od trzech lat szkoły z polskim nauczaniem sprowadzają podręczniki do nauki języka ojczystego z Polski. Przedtem takiej możliwości nie było.

"Polskie podręczniki są dla nas bardzo pomocne" - wskazuje Dzierżyńska i przypomina, że "dotychczas w polskich szkołach języka ojczystego nauczano z podręczników wydanych przed ponad 15-20 laty.

Zgoda na sprowadzenie podręczników z Polski na Litwę to tylko jedno z działań rozwiązujących problemy oświaty polskiej w tym kraju. Społeczność polska oczekuje m.in. przywrócenia obowiązkowego egzaminu maturalnego z języka polskiego, którego wyniki liczyłyby się przy rekrutacji na litewskie uczelnie.W 1998 roku egzamin maturalny z polskiego został na Litwie zdegradowany do statusu nieobowiązkowego egzaminu szkolnego, co wpłynęło na pogorszenie poziomu nauczania języka ojczystego w szkołach polskich w tym kraju.

"Skierowaliśmy do ministerstwa oświaty nie jedno pismo w tej sprawie. Podnosimy ten problem na różnych poziomach, ale na razie nie mamy żadnych konkretów w tym temacie" - mówi wiceprezes Macierzy Szkolnej na Litwie.

Polacy na Litwie są najliczniejszą mniejszością narodową, stanowią 5,6 proc. ludności. Naukę w szkołach z polskim językiem pobiera tu około 3,4 proc. ogółu.

Z Wilna Aleksandra Akińczo