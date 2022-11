Litwa: Prezydent Andrzej Duda przybył do Kowna; weźmie udział w konferencji The Idea of Europe

W czwartek wieczorem prezydent Andrzej Duda przybył na Litwę, gdzie w piątek spotka się z prezydentami Litwy, Łotwy i Rumunii oraz weźmie udział w międzynarodowej konferencji The Idea of Europe organizowanej przez Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie pod patronatem prezydenta Litwy Ginatasa Nausedy.

Prezydent Duda będzie przebywał z wizytą roboczą na Litwie do piątku (25 listopada). Tego dnia rano złoży wieniec pod pomnikiem jednego z inicjatorów wybuchu Powstania Styczniowego na Litwie ks. Antoniego Mackiewicza.

Następnie Andrzej Duda zostanie powitany przez prezydenta Republiki Litewskiej Ginatasa Nausedę na Uniwersytecie Witolda Wielkiego.

Po powitaniu prezydent weźmie udział w otwarciu międzynarodowej konferencji The Idea of Europe, organizowanej w ramach obchodów Europejskiej Stolicy Kultury Kowno2022 pod patronatem prezydenta Republiki Litewskiej. Następnie prezydent Duda weźmie udział w panelu prezydenckim konferencji, gdzie przewidziane jest jego wystąpienie.

W okolicach południa planowane jest spotkanie prezydentów Litwy, Łotwy, Polski i Rumunii, a następnie ich wypowiedź dla mediów.

Po południu prezydent Duda będzie uczestniczył w śniadaniu roboczym wydawanym przez prezydenta Republiki Litewskiej.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch podkreślił w rozmowie z PAP, że konferencja The Idea of Europe poświęcona jest przyszłości Europy. "Nie jest żadną tajemnicą, że wszystkie biorące w niej udział kraje bardzo aktywnie wspierają Ukrainę i pomagają jej. Więc jest to, tak naprawdę, spotkanie konsultacyjne prezydentów państw naszego regionu w obliczu tego, co się obecnie dzieje na Ukrainie, szczególnie masowych bombardowań" - powiedział Kumoch.

Jak mówił, spotkanie to będzie też okazją do omówienia z prezydentami roli Polski i pomocy, jakiej udziela Ukrainie, ale również ewentualnych konsekwencji, "bo mieliśmy niedawno sprawę Przewodowa". "Prezydenci zapewne będą chcieli usłyszeć o kulisach tej sprawy" - zaznaczył szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej.

Zwrócił uwagę, że Polska jest w tym momencie jednym z najbardziej aktywnych krajów, "takim spajającym region". "Bo, z jednej strony ma bardzo aktywne kontakty z państwami bałtyckimi w czasie tej wojny, z drugiej strony istotna jest współpraca z Czechami i Słowacją. Rumunia razem z Polską są z kolei takimi filarami Bukaresztańskiej Dziewiątki. Jest to kolejny bardzo ważny format, w którym się spotykają prezydenci najbardziej pomagających Ukrainie krajów" - powiedział Kumoch.

Pytany, o czym prezydent będzie mówił podczas tej konferencji, Kumoch odparł, że na pewno poruszy temat konsekwencji rosyjskiej agresji. "Prezydent będzie też mówił o sprawie nadchodzącej zimy i o trudnościach związanych z dostarczaniem nośników energii. Będzie też na pewno mówił o tym, w jaki sposób Europa powinna reagować na kryzys na Ukrainie, bo widzimy bardzo mocno te pogróżki ze strony Rosji, ze strony różnych rosyjskich ośrodków, które mówią o tak zwanej długiej zimie" - podkreślił szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej.