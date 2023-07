Litwa: Prezydent Duda: po szczycie NATO zaproszę stałych uczestników na Radę Bezpieczeństwa Narodowego

Po powrocie do Polski będę chciał - tak jak zazwyczaj to robiłem po szczycie NATO - zaprosić stałych uczestników na Radę Bezpieczeństwa Narodowego, po to by zrelacjonować, a także aby wysłuchać głosów, co do sytuacji - powiedział w środę w Wilnie prezydent Andrzej Duda.

Przypomniał, że "Rada Bezpieczeństw Narodowego - jak stanowi Konstytucja - jest ciałem doradczym prezydenta".

"Wysłuchanie tego, co koleżanki koledzy z całego spektrum sceny politycznej w Polsce mają do powiedzenia na temat aktualnej sytuacji bezpieczeństwa Rzeczpospolitej, także w kontekście tego, co ja im przekażę ze szczytu NATO, z jego atmosfery, postanowień, rozmów kuluarowych, które tutaj są toczone, jest według mnie istotne dla budowania jedności polskiej sceny politycznej w kwestii, która dla naszych rodaków jest najważniejsza - naszego bezpieczeństwa zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego" - powiedział prezydent.

Wyraził również nadzieję, że "to posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego odbędzie się jak najszybciej".