Litwa: Prezydent Duda: przyjęcie Ukrainy do NATO z całą pewnością będzie w przyszłości ogromnym wzmocnieniem dla Sojuszu

Przyjęcie Ukrainy do NATO z całą pewnością będzie w przyszłości ogromnym wzmocnieniem dla NATO, a tym samym i dla nas - mówił w środę prezydent Andrzej Duda przed rozpoczęciem drugiego dnia obrad szczytu Sojuszu w Wilnie.

W stolicy Litwy odbędzie się w środę drugi i ostatni dzień szczytu NATO. Wśród zaplanowanych wydarzeń jest m.in. inauguracyjne spotkanie Rady NATO-Ukraina.

Przed rozpoczęciem obrad prezydent Andrzej Duda mówił na briefingu prasowym, że stoimy dzisiaj wobec faktu rosyjskiej agresji na Ukrainie. Podkreślał, że rosyjskie zagrożenie to nie tylko słowa.

"Ono jest faktyczne. I w związku z powyższym przyjęcie jeszcze jednego, wielkiego, ogromnego państwa europejskiego - pamiętajmy o tym, że terytorialnie Ukraina jest dwa razy większa od Polski - do NATO, z tak wielkim zasobem naturalnym z jednej strony, ale z drugiej strony z dużą, wielką wręcz armią, dzisiaj ogromnie doświadczoną bojowo, z całą pewnością w przyszłości dla NATO będzie ogromnym wzmocnieniem, a tym samym także i dla nas" - podkreślił Andrzej Duda.

Dodał, że dzisiaj to my jesteśmy tą flanką NATO. "Jeżeli Ukraina, mam nadzieję zostanie przyjęta do NATO, to ta flanka przynajmniej w części znacząco rozciągnie się na wschód" - dodał prezydent.