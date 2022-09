Litwa: Prezydent Duda w LRT: Data 17 września 1939 nie jest powszechnie znana na Zachodzie

Data agresji Związku Sowieckiego na Polskę – 17 września 1939 roku – nie jest tak powszechnie znana na Zachodzie jak 1 września 1939 - pisze prezydent Andrzej Duda w tekście, opublikowanym w sobotę na portalu litewskiego publicznego nadawcy radiowo-telewizyjnego LRT.

"Wybuch II wojny światowej, którą rozpoczął najazd hitlerowskiej III Rzeszy Niemieckiej na Polskę w dniu 1 września 1939 roku, należy do wydarzeń corocznie wspominanych w całej Europie - pisze prezydent - Jednak już data agresji Związku Sowieckiego na Polskę - 17 września 1939 roku - nie jest tak powszechnie znana na Zachodzie. Dlatego uważam, że należy stale przypominać również o tym wydarzeniu, które zadecydowało o losach mojej Ojczyzny i innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej".

Andrzej Duda zaznacza, że "Jeżeli...dziś my, Polacy, oraz inne narody naszego regionu często twierdzimy, że znamy Rosję i rozumiemy jej imperialną motywację lepiej niż Zachód, to mówimy tak właśnie dlatego, że mamy doświadczenia historyczne, których symbolem jest dla nas dzień 17 września".

Zdaniem prezydenta zbrodnie nazistowskich Niemiec zostały przynajmniej moralnie potępione przez cały wolny świat. "Niestety inaczej stało się ze zbrodniami komunistycznej Rosji, które pozostały bezkarne, a często zapomniane" - podkreśla Andrzej Duda.

"Wszystko to znamy nie tylko my, Polacy. Równie dobrze znają to też narody bałtyckie: Estończycy, Łotysze i Litwini. A także kolejne narody, które znalazły się w sowieckiej strefie wpływów już po zwycięstwie Rosji nad III Rzeszą" - przypomina prezydent.

Andrzej Duda podkreśla, że dla naszych narodów klęska III Rzeszy nie przyniosła upragnionej wolności, a zależność od Imperium Rosyjskiego trwała aż do upadku systemu komunistycznego - w sumie pół wieku!

"Dopiero w 1989 roku demokratyczne przemiany zapoczątkowane przez polski ruch Solidarności faktycznie wyzwoliły Polaków i inne narody Europy Środkowo-Wschodniej, które odzyskały suwerenne państwa. Większość z nich stopniowo stała się pełnoprawnymi członkami NATO i Unii Europejskiej" - podsumowuje prezydent.

Tekst opublikowany wspólnie z polskim miesięcznikiem "Wszystko co Najważniejsze" w projekcie historycznym z Instytutem Pamięci Narodowej i Polską Fundacją Narodową.