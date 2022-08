Litwa: Prezydent Nauseda: konsekwencje wojny na Ukrainie musi odczuć cała Rosja

Prezydent Litwy Gitanas Nauseda oświadczył w środę, że popiera propozycję wprowadzenia ograniczeń w wydawaniu wiz turystycznych obywatelom Rosji, ponieważ - jego zdaniem - konsekwencje wojny na Ukrainie musi odczuć "cała Rosja".

"Poparłbym wszystkie środki, w tym ten, który bardzo wyraźnie pokazałby agresorowi, gdzie jest jego miejsce" - powiedział dziennikarzom Nauseda. Podkreślił, że "niestety, naród rosyjski na razie popiera tę wojnę". "Rosja musi odczuć konsekwencje tej wojny, nie tylko Putin, ale cała Rosja. Bo to niestety jest wojna Rosji" - wskazał.

Czechy, które sprawują obecnie prezydencję w UE, poinformowały, że zakaz wydawania wiz dla wszystkich obywateli Rosji mógłby uzupełnić wspólnotowe sankcje wobec Moskwy. Kwestia wiz dla Rosjan będzie omawiana w przyszłym tygodniu w Pradze podczas posiedzenia szefów MSZ państw UE.

Minister spraw zagranicznych Litwy Gabrielius Landsbergis oświadczył we wtorek, że jeśli nie uda się przekonać wszystkich krajów UE, by nie wydawały Rosjanom wiz turystycznych, to wówczas pięć krajów graniczących z Rosją - Finlandia, Estonia, Łotwa, Litwa i Polska - mogłoby stworzyć regionalny blok i nie przyjmować rosyjskich turystów.

Zdaniem ministra porozumienie regionalne znacznie zmniejszyłoby przepływ rosyjskich turystów, ponieważ aby dostać się drogą lądową do UE, a takich jest większość, obywatele Rosji muszą przekroczyć granicę jednego z pięciu wymienionych powyżej krajów.

W przypadku braku konsensus w sprawie wydawania wiz obywatelom Rosji na poziomie unijnym, prezydent Nauseda zapowiedział, że poprze inicjatywę regionalną. "Jeśli nie uda nam się osiągnąć wspólnego rozwiązania w najbliższym czasie, to na pewno pomyślimy o formacie regionalnym - oświadczył szef państwa litewskiego.

Z Wilna Aleksandra Akińczo

