Litwa: Prezydent Nauseda planuje wyjazd do Kijowa

Prezydent Litwy Gitanas Nauseda planuje wyjazd do Kijowa – poinformowała we wtorek główna doradczyni szefa państwa Asta Skaisgiryte. Ze względów bezpieczeństwa data wizyty nie jest podawana do wiadomości publicznej.

"Prezydent jest w stałym kontakcie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i zamierza udać się do Kijowa, by go wesprzeć" - powiedział w rozmowie z rozgłośnią Żiniu Radijas doradczyni prezydenta Nausedy. Wskazała, że data wizyty nie jest ogłaszana, ale "ta wizyta będzie".

Odnosząc się do uznania w poniedziałek przez Rosję ukraińskich republik separatystycznych Nauseda powiedział, że Rosja szuka pretekstu, by włączyć Ukrainę do swojej "strefy wpływów".

"Decyzja Rosji o uznaniu separatystycznych Donieckiej i Ługańskiej Republik Ludowych jest poważnym naruszeniem prawa międzynarodowego, na co musimy zdecydowanie reagować, zanim nie będzie za późno" - napisał w poniedziałek wieczorem na Facebooku prezydent Litwy.

"Nasze poparcie dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy jest nieugięte. Ukraina nie jest i nie będzie sama" - podkreślił Nauseda.

Wizytę w Kijowie zapowiedział też we wtorek mer Wilna Remigijus Szimaszius, podczas której zamierza m.in. omówić możliwość uruchomienia kanałów humanitarnych i pomocy medycznej, schronienie dla rodzin, które straciły domy.

"W Kijowie byli już koledzy z Warszawy i Pragi. Po mojej wizycie na Ukrainę uda się mer Rygi. Mam nadzieję, że również inni (prezydenci miast) wyrażą swoje poparcie dla Ukrainy, które teraz jest bardzo potrzebne" - dodał Szimaszius.

Z Wilna Aleksandra Akińczo