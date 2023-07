Litwa: Prezydent Nauseda: podczas szczytu w Wilnie Polska i Litwa będą mówić jednym głosem

Stanowisko Litwy i Polski zwłaszcza w kwestii bezpieczeństwa jest zgodne i możemy je razem prezentować na szczycie NATO w Wilnie w dniach 11-12 lipca – oświadczył prezydent Litwy Gitanas Nauseda w czwartkowym wywiadzie dla TVP Wilno, w dniu litewskiego święta narodowego, w którym uczestniczył też prezydent RP Andrzej Duda.

"Mogę z wielką satysfakcją stwierdzić, że stanowisko Litwy i Polski, zwłaszcza w kwestii bezpieczeństwa, jest niesłychanie zgodne i możemy je razem prezentować na szczycie NATO w Wilnie" - powiedział Nauseda.

"Bardzo blisko współpracujemy zarówno na poziomie instytucjonalnym jak i osobistym z szanownym panem prezydentem Andrzejem Dudą" - podkreślił litewski prezydent. Zwrócił uwagę, że w ostatnim czasie spędza ze swoim polskim odpowiednikiem dużo czasu, dzięki czemu liderzy mogą "uzgadniać swoje stanowiska".

W ocenie Nausedy, "szczyt NATO w Wilnie jest symboliczny w tym sensie, że odbywa się na terenie wschodniej flanki NATO". "Jest to przede wszystkim wyraz solidarności państw NATO" - zaznaczył prezydent. Wyraził nadzieję, że podczas obrad przywódcy państw NATO "znajdą wystarczająco woli politycznej do podjęcia odpowiednich decyzji" a będą to decyzje dotyczące wzmocnienia wschodnie flanki, zwiększenia wydatków na obronę państw Sojuszu oraz kwestie członkostwa Ukrainy w NATO.

"W Wilnie będziemy żądali określonych konkretnych form zbliżenia instytucjonalnego, takich jak Rada NATO-Ukraina czy podjęcie decyzji o uproszczeniu procedury obejmującej niestosowanie planu działań na rzecz członkostwa MAP. Wszystkie te kwestie będą składały się na jasny sygnał dla Ukrainy, że to z pewnością nie potrwa długo i kiedy wojna się skończy, sprawa członkostwa będzie rozwiązana szybko" - powiedział dla TVP Wilno Nauseda.

W wywiadzie prezydent Litwy wskazał też na inicjatywę Polski dotyczącą zacieśnienia współpracy wojskowej obu krajów.

"Polskie siły zbrojne już biorą udział we wspólnych ćwiczeniach. Niewątpliwie będziemy musieli jeszcze opracować plan wspólnych ćwiczeń w przyszłości, ponieważ nie chcemy, aby to było tylko jednorazowe wydarzenie" - powiedział Nauseda i podkreślił, że "przywództwo oraz inicjatywa Polski, która sama zaproponowała taką formę współpracy, bardzo mnie ucieszyła i dała nadzieję na przyszłość".

Prezydent Andrzej Duda w środę rozpoczął trzydniową wizytę na Litwie. W czwartek m.in. uczestniczy w uroczystych obchodach litewskiego święta narodowego - rocznicy koronacji króla Mendoga, pierwszego króla litewskiego, uznawanego przez Litwinów za twórcę ich państwa.

W piątek - ostatnim dniu wizyty - prezydent uda się do Kłajpedy. Prezydenci Duda i Nauseda będą tam obserwować ćwiczenia polskich i litewskich wojsk specjalnych.

Z Wilna Aleksandra Akińczo