Litwa: Prezydent Nauseda: wojna na Ukrainie zmieniła nas wszystkich, ukazała prawdziwe oblicze zła i dobra

Ta wojna zmieniła nas wszystkich - Litwę, Europę i cały świat. Pomogła nam zobaczyć prawdziwe oblicze zła i dobra – napisał na Facebooku prezydent Litwy Gitanas Nauseda w piątek, w rocznicę rozpoczęcia pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę.

Prezydent podkreślił, że "Litwini wykazali się niezwykłą empatią, wrażliwością i chęcią pomocy Ukraińcom w potrzebie" oraz wyraził wiarę w "bliskie zwycięstwo Ukrainy".

Premier Litwy Ingrida Szimonyte w wydanym w piątek komunikacie podkreśliła, że Litwa wraz z Unią Europejską i całym demokratycznym światem będzie nadal "stanowczo popierać suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy", wspierać ją w jej dążeniach do integracji europejskiej i euroatlantyckiej, nigdy nie uzna aneksji terytorium Ukrainy, będzie dążyła do zapewnienia odpowiedzialności rosyjskich urzędników za zbrodnię agresji poprzez powołanie specjalnego trybunału oraz będzie dążyła do wzmocnienia sankcje zarówno wobec Rosji, jak i wspierającej ją Białorusi.

Z Wilna Aleksandra Akińczo