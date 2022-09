Litwa: Prezydent: ograniczenie wiz UE dla obywateli Rosji byłoby sprawiedliwym środkiem

Ograniczenie wydawania wiz Unii Europejskiej obywatelom Rosji byłoby skutecznym i sprawiedliwym środkiem – oznajmił prezydent Litwy Gitanas Nauseda w poniedziałek po spotkaniu z goszczącym w Wilnie premierem Luksemburga Xavierem Bettelem.

"Europa podjęła już szereg ważnych decyzji, by pohamować agresję Rosji przeciwko Ukrainie, ale nie są one wystarczające i musimy pójść dalej" - powiedział Nauseda, którego cytuje komunikat urzędu prezydenta. Przewódca Litwy zaznaczył, że "wojna musi stać się dla agresora ciężarem nie do zniesienia".

Według komunikatu prezydent podkreślił znaczenie utrzymania jedności na poziomie UE w kwestiach sankcji wobec Rosji i wsparcia dla Ukrainy. Zdaniem Nausedy "należy powstrzymać Rosję i pociągnąć reżim do odpowiedzialności za zbrodnie wojenne, gdyż jest to kwestia nie tylko bezpieczeństwa Ukrainy, ale i całej Europy".

Prezydent Litwy podziękował także premierowi Luksemburga za współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa, udział w grupie bojowej NATO Forward Presence oraz wsparcie finansowe dla misji NATO Air Policing na Litwie. Prezydent podkreślił, że skuteczne wdrożenie decyzji szczytu w Madrycie i dalsze wzmocnienie wschodniej flanki NATO są niezbędne dla bezpieczeństwa całej Europy.

Podczas niedawnego spotkania szefów dyplomacji krajów UE w Pradze nie osiągnięto zgody w kwestii całkowitego zakazu wydawania wiz obywatelom Rosji. Ministrowie zgodzili się natomiast na zawieszenie porozumienia z Rosją o ułatwieniach wizowych, co ma utrudnić i zwiększyć koszt wjazdu obywateli Rosji do krajów unijnych.

W tym tygodniu pięć krajów Unii Europejskiej, graniczących z Rosją - Polska, Litwa, Łotwa, Estonia i Finlandia - ma rozpocząć rozmowy o utworzeniu bloku państw nieprzyjmujących turystów z Rosji.

Z Wilna Aleksandra Akińczo

