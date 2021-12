Litwa: Prof. Roszkowski w portalu 15min.lt o wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce

W historii najnowszej nie zdarzyło się, by władze jakiegoś kraju wypowiedziały wojnę swojemu społeczeństwu – pisze w poniedziałek na łamach litewskiego portalu 15min.lt prof. Wojciech Roszkowski w 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

"Można powiedzieć, że komunizm był systemem, w którym władze stale walczyły ze społeczeństwem, stosując przemoc wobec mieszkańców, ale to, żeby mimo to należało dodatkowo ogłaszać stan wojenny, zdarzyło się tylko w komunistycznej Polsce w grudniu 1981 roku" - wskazuje Roszkowski.

Profesor podkreśla, że "przyczyną był status Polski jako kraju wasalnego wobec ZSRR i chęć, zarówno na Kremlu, jak i w kręgach władzy w Warszawie, utrzymania za wszelką cenę komunistycznej dyktatury".

Roszkowski przypomina o okolicznościach, które spowodowały, że "ekipa gen. Wojciecha Jaruzelskiego wprowadziła stan wojenny"; mówi o powstaniu "Solidarności" we wrześniu 1980, o legalizacji tej formacji, "która była nie tylko związkiem zawodowym, ale masową organizacją opozycyjną wobec władz", o kryzysie gospodarczym, naciskach Kremla i chęci "utrzymania władzy przez polską partię komunistyczną".

"Stan wojenny został wprowadzony 13 grudnia 1981 roku z naruszeniem komunistycznej konstytucji i pod presją straszaka sowieckiego, choć dziś wiemy, że Kreml blefował" - pisze Roszkowski.

Przypomina o stworzeniu po 1944 r. "Ludowego" Wojska Polskiego, które nazywa "hybrydą". "Przedwojenne kadry oficerskie zostały po wojnie wytępione i zastąpione kadrami sowieckimi lub, w latach późniejszych, starannie dobieranymi kadrami narodowości polskiej, ale bezwzględnie lojalnymi wobec Moskwy" - czytamy w artykule Roszkowskiego.

Autor podkreśla, że w czasach, "gdy kadry dowódcze tego wojska były kształcone w duchu sowieckiego +internacjonalizmu+ oraz historycznej konieczności podporządkowania Polski Związkowi Sowieckiemu, miliony młodych Polaków przechodziło dwuletnią obowiązkową służbę wojskową z tak zwanymi mieszanymi uczuciami".

"Była to mieszanka niechęci wobec komunizmu i Sowietów, upokorzenia przymusem i polityczną indoktrynacją, ale także rosnącej z upływem czasu rezygnacji i dostosowania" - wskazuje Roszkowski i podkreśla, "wprowadzenie stanu wojennego postawiło sprawę lojalności w wojsku na ostrzu noża".

"Haniebna decyzja o użyciu siły przeciw własnemu narodowi doprowadziła do sytuacji, w której wojskowa dyscyplina nakazywała działać w interesie Kremla, podczas gdy sumienie podpowiadało, w bardzo zróżnicowanej mierze, wątpliwości, a nawet opór. (…) Haniebna decyzja o wprowadzeniu stanu wojennego stwarzała więc sytuację przymusową, w której przed setkami tysięcy młodych Polaków stawał tragiczny wybór między narodową apostazją i bohaterstwem" - pisze profesor.

Roszkowski przypomina, że "opór społeczny okazał się, zważywszy na beznadziejność sytuacji, dość silny, ale nie na tyle, by doprowadzić do jeszcze większej katastrofy" i zaznacza, "pokojowy upadek systemu komunistycznego stworzył ponadto poważne argumenty, by zbrodnicze decyzje z grudnia 1981 roku nie zostały do końca ocenione i ukarane".

"Poza oficjalnym potępieniem stanu wojennego nie doszło w III RP właściwie do moralnego ani prawnego rozliczenia postaw kadry oficerskiej w stanie wojennym. Niezależnie jednak od tego, czy takie rozliczenie jest jeszcze możliwe, konieczne jest jasne określenie kryteriów oceny postaw" - pisze Roszkowski i podkreśla, iż "w Polsce niepodległej nie powinno być wątpliwości, co służy jej bezpieczeństwu i powodzeniu, a co nie".

Z Wilna Aleksandra Akińczo