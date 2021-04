Litwa: Protest przed ambasadą Rosji w związku z jej działaniami wobec Ukrainy

Przed ambasadą Rosji w Wilnie w sobotę odbył się protest w związku z koncentracją sił rosyjskich na granicy ukraińskiej, podczas którego przekazano wyrazy poparcia i solidarności ze społeczeństwem ukraińskim.

W akcji wzięło udział około 50 osób. Uczestnicy mieli ze sobą transparenty z hasłami oraz niebiesko-żółtymi flagami Ukrainy.

Do manifestantów dołączyli też litewscy posłowie i europosłowie. "Litwa nie może się tylko biernie przyglądać działaniom Rosji, gdy tuż obok, na granicy Ukrainy, która jest naszym sąsiadem i historycznym partnerem, skoncentrowano ponad 100 tysięcy żołnierzy, a strategia zastraszania Ukraińców przekroczyła wszelkie granice rozsądku" - mówił do zgromadzonych europoseł Patras Ausztreviczius.

Europoseł wskazał, że Krem, "zastraszając i prowokując dąży do pozbawienia Ukrainy jej suwerennych praw i przymuszenia jej do działań zgodnie z rosyjskim scenariuszem". "Nie ma na to zgody" - podkreślił Ausztreviczius.

Przewodniczący parlamentarnej komisji spraw zagranicznych, poseł Żigimantas Pavilionis zaznaczył, że "Ukrainę z Zachodem łączą te same wartości". Podkreślił, że "należy uczynić wszystko, by je obronić".

W grupie demonstrantów byli Litwini oraz Ukraińcy i Białorusini mieszkający na Litwie.

W piątek ministerstwo spraw zagranicznych Litwy wezwało ambasadora Rosji Aleksieja Isakowa, by przekazać mu "głębokie zaniepokojenie z powodu mobilizacji wojsk rosyjskich na wschodniej granicy z Ukrainą i na nielegalnie zaanektowanym Krymie".

O sytuacji na Ukrainie w piątek telefonicznie rozmawiali prezydenci Litwy i Polski, Gitanas Nauseda i Andrzej Duda.

"Wzywamy Rosję do natychmiastowego wycofania swych sił zbrojnych z granicy ukraińsko-rosyjskiej, przystąpienia do realizacji porozumień mińskich i do oparcia współpracy z Ukrainą o zasady prawa międzynarodowego, w duchu wzajemnego szacunku" - powiedział Nauseda.

Z Wilna Aleksandra Akińczo