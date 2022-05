Litwa: Przewodnicząca Sejmu w Ponarach oddała hołd ofiarom II wojny światowej

Przewodnicząca Sejmu Viktorija Czmilyte-Nielsen w rocznicę zakończenia II wojny światowej, w niedzielę oddała hołd ofiarom II wojny światowej, składając kwiaty w Ponarach – w miejscu masowych mordów z czasów wojny dokonywanych m.in. na Polakach.

"Ten dzień jest dniem pamięci o ofiarach i kolejną okazją do przypomnienia strasznych rzeczy, do których prowadzi agresja, ambicje imperialne i to, czego niestety jesteśmy dziś świadkami w odradzającej się Rosji" - powiedziała dziennikarzom Czmilyte-Nielsen.

Przewodnicząca Sejmu zaznaczyła, że "Rosja próbuje ponownie powtórzyć historię, dlatego należy dołożyć wszelkich starań, aby Ukraina jak najszybciej stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej i wygrała wojnę".

Czmilyte-Nielsen przypomniała, że "Litwa robi wszystko, co w jej mocy, by pomóc naszym braciom i siostrom na Ukrainie".

Podczas II wojny światowej las w Ponarach pod Wilnem był miejscem masowych mordów dokonywanych przez oddziały SS, policję niemiecką i kolaborującą z Niemcami policję litewską. Niemcy, wspomagani przez ochotnicze oddziały litewskie, wymordowali tam ok. 100 tys. ludzi, w tym ok. 60-70 tys. Żydów. Mordowali też Polaków, Litwinów, Romów, Rosjan. Oficjalnie uważa się, że w Ponarach zginęło kilka tysięcy Polaków; Rodzina Ponarska przekonuje, że ok. 20 tys.

Z Wilna Aleksandra Akińczo