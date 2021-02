Litwa przystąpiła do Funduszu Inwestycyjnego Inicjatywy Trójmorza (3SIIF) i zobowiązała się do zainwestowania 20 mln euro – poinformowała w poniedziałek w Wilnie Agencja Inwestycji Publicznych (VIPA), która reprezentuje Litwę w 3SIIF.

"Mamy nadzieję, że partnerstwo z 3SIIF wzmocni zaufanie wierzycieli do litewskich projektów i stworzy odpowiednie warunki do przyciągnięcia brakujących środków na realizację projektów w przyszłości" - podkreślił w komunikacie dyrektor generalny VIPA Gvidas Dargużas.

Cel Funduszu Trójmorza jest spójny z celem samej inicjatywy Trójmorza - zakłada tworzenie połączeń transportowych, energetycznych i cyfrowych w regionie między Morzem Bałtyckim, Adriatyckim i Czarnym. Zakłada poprawę infrastruktury drogowej, kolejowej, energetycznej czy cyfrowej, zarówno wewnątrz krajów członkowskich jak też w regionie.

Prezydent Litwy Gitanas Nauseda decyzję swego kraju o przystąpieniu do 3SIIF przedstawił na wirtualnym szczycie Inicjatywy Trójmorza w Tallinie w październiku ub.r."Inicjatywę Trójmorza Litwa ocenia jako szczególną platformę do zacieśniania wzajemnej współpracy, aktywizację polityki spójności w UE i pogłębienia strategicznych stosunków ze Stanami Zjednoczonymi" - deklarowała doradczyni prezydenta Asta Skaiskiryte, cytowana w poniedziałkowym komunikacie. Podkreśliła, że "jest to wspólny wkład w regionalne bezpieczeństwo każdego z nas".Minister spraw zagranicznych Litwy Gabrielius Landsbergis zauważył, że pandemia koronawirusa i jej następstwa uwydatniły rosnące znaczenie współpracy regionalnej oraz potrzebę dobrze rozwiniętej infrastruktury. "Dlatego bardzo ważne jest pogłębienie współpracy politycznej i gospodarczej państw Inicjatywy Trójmorza, dążenie do ożywienia gospodarczego regionu i UE po pandemii Covid-19" - argumentuje.

Do 3SIIF przystąpiło już, bądź jest w trakcie przystępowania dziewięć państw: Polska z udziałem 550 mln euro, Rumunia - 200 mln, Słowenia - 23 mln oraz Estonia, Łotwa, Węgry, Bułgaria, Litwa i Chorwacja - po 20 mln euro.

Z Wilna Aleksandra Akińczo