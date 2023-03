Litwa: Publicysta: utrata przez partię polską stanowiska mera rejonu wileńskiego jest poważnym sygnałem dla tego ugrupowania

Utrata w niedzielnych wyborach samorządowych przez Akcję Wyborczą Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR) stanowiska mera rejonu wileńskiego, po 28 latach posiadana tu absolutnej władzy, jest poważnym sygnałem dla tego ugrupowania – wskazuje w rozmowie z PAP Aleksander Radczenko, litewski publicysta.

Partia powinna się "zastanowić nad zmianą strategii, taktyki wyborczej, być może nad zmianą lidera", Waldemara Tomaszewskiego, który od 1999 roku przewodniczy ugrupowaniu - mówi Radczenko.

W niedzielnych wyborach samorządowych Robert Duchniewicz, Polak z Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej, przewagą 526 głosów pokonał Waldemara Urbana z AWPL-ZChR. Duchniewicz uzyskał 50,02 proc. głosów, Urban - 49,07 proc.

"Walka o stanowisko mera rejonu wileńskiego była największą niewiadomą tych wyborów" - uważa Radczenko. Zastanawiając się nad przyczyną przegranej Urbana i zwycięstwa Duchniewicza, publicysta wskazuje kilka aspektów.

"Po pierwsze - zdaniem Radczenki - zmienił się wyborca w tym rejonie". W rejonie wileńskim, który otacza stolicę, "coraz więcej jest wyborców-Litwinów, interesów których AWPL-ZChR nie reprezentuje, a nawet ignoruje". "Ale też wyborca polski powoli zaczyna się rozglądać za jakąś alternatywą" - podkreśla publicysta i przypomina, że około 60 proc. mieszkańców rejonu ciągle stanowią Polacy i przedstawiciele innych mniejszości narodowych, będący dotychczas stabilnym elektoratem AWPL-ZChR.

Radczenko wskazuje też na samą postać Duchniewicza, który w jego ocenie "jest niezwykle charyzmatyczną osobą, który przez wiele lat, będąc radnym w samorządzie rejonu wileńskiego, pracował na ten sukces, budował struktury w terenie, rozmawiał z mieszkańcami, rozwiązywał ich problemy". "On ma naprawdę duży dorobek praktyczny" - mówi publicysta.

"Należy też wskazać, że wybór Waldemara Urbana, osobę mało znaną w środowisku polskim, jako kandydata na stanowisko mera nie był słuszny" - mówi Radczenko. Przez ostatnie 20 lat merem rejonu była Maria Rekść, która tym razem zrezygnowała z walki o fotel włodarza rejonu.

"Mimo, że Urban jest doświadczonym urzędnikiem oraz osobą niewątpliwie sympatyczną i charyzmatyczną, to jednak w ciągu kilku miesięcy stworzenie z osoby absolutnie nieznanej - polityka, nawet na skalę rejonu, jest niemożliwe. Gdyby Tomaszewski postawił, na przykład, na posłankę swej partii Rytę Tamasziuniene, a z tego, co mi wiadome, takie plany były, to myślę, że wynik wyborów byłby zupełnie inny" - powiedział Radczenko.

"Podczas tych wyborów doszło do przełomowego przetasowania głosów AWPL na inne partie, przede wszystkim na socjaldemokratów" - wskazuje rozmówca PAP. Przypomina, że socjaldemokraci w rejonie wileńskim zdobyli nie tylko stanowisko mera, ale też podwoili liczbę mandatów radych. Natomiast w rejonie święciańskim, zawdzięczając obecności Polaków na liście socjaldemokratów, ta partia po przerwie ponownie ma swoją reprezentację w radzie.

"Partie ogólnokrajowe zaczynają doceniać elektorat polski" - wskazuje Radczenko. Jego zdaniem AWPL-ZChR powinna uwzględnić ten fakt przygotowując się do przyszłorocznych wyborów parlamentarnych.

W niedzielę w drugiej turze wyborów do władz lokalnych głosowanie odbywało się w 34 z 60 samorządów, gdzie przed dwoma tygodniami nie udało się wyłonić mera, gdyż żaden z kandydatów nie uzyskał ponad 50 proc. głosów. W drugiej turze w rejonie trockim walczył też Jarosław Narkiewicz z AWPL-ZChR, ale przegrał z Andriusem Szatevicziusem ze Związku Liberałów. Szateviczius uzyskał 62,29 proc. głosów, Narkiewicz - 35,92 proc.

W sumie, w wyniku wyborów samorządowych, AWPL-ZChR zachowała dominującą pozycję w radach rejonu wileńskiego i solecznickiego oraz wywalczyła stanowisko mera w rejonie solecznickim, gdzie Zdzisław Palewicz na włodarza rejonu został wybrany już w pierwszej turze, przed dwoma tygodniami.

Z Wilna Aleksandra Akińczo