Litwa: Rozpoczął się odpust ku czci św. Kazimierza, patrona kraju

W Wilnie we wtorek wieczorem, w wigilię głównych uroczystości ku czci patrona Litwy św. Kazimierza zaplanowanych na 4 marca, rozpoczął się odpust, który potrwa do niedzieli.

Wbrew zaleceniom władz Litwy, by zrezygnować z masowych imprez w związku z koronawirusem, w weekend w Wilnie odbędzie się też mający 400-letnią tradycję Jarmark Kaziukowy, najpopularniejsze święto stolicy, które przyciąga do miasta tysiące osób.

Tegoroczny odpust zainaugurowała wtorkowa wieczorna msza święta w Katedrze Wileńskiej, w której znajduje się sarkofag ze szczątkami św. Kazimierza.

W głównym dniu uroczystości, w środę 4 marca, w katedrze zostanie odprawionych pięć nabożeństw, w tym w języku polskim. W kolejnych dniach msze święte zostaną odprawione również w językach angielskim, włoskim i białoruskim.

W sobotę i w niedzielę na placu Katedralnym odbędzie się loteria, quizy zorganizowane przez wspólnotę katedralną, będą niespodzianki i prezenty. Odbędzie się też podsumowanie konkursu na najładniejszą figurkę św. Kazimierza. Specjalny program przygotowuje Wileńskie Akademickie Centrum Duszpasterskie i Centrum Młodzieży Archidiecezji Wileńskiej.

Odpust zakończy w niedzielę msza święta w intencji uczestników Jarmarku Kaziukowego.

Wbrew zaleceniom władz, aby nie organizować masowych imprez w związku z koronawirusem, organizatorzy nie odwołali Jarmarku. Zrezygnowali jedynie z przedsięwzięć planowanych w zamkniętych pomieszczeniach, na przykład Dziecięcego Kaziuka w gmachu Ratusza Wileńskiego.

"Nie chcę, by zawładnął nami strach. Chcę, by ludzie wsparli rzemieślników, którzy pracowali, przygotowywali się do tego święta przez cały rok" - powiedziała dyrektorka przedsięwzięcia Vaiva Jozaityte.

Tegoroczne trzydniowe Kaziuki w Wilnie rozpoczną się w najbliższy piątek.

Zgodnie z wielowiekową tradycją "na Kaziuka" handluje się wyrobami z drewna i wiklin - tym, co zostało zrobione przez rzemieślników podczas długich zimowych wieczorów: koszami, łyżkami, miskami, beczułkami, fujarkami, zydlami, wyrobami ze lnu. Symbolem Kaziuka jest wileńska palma wielkanocna - "wałek" z pięknie ułożonych suszonych, sztucznie barwionych kwiatów, ziół i traw. Nieodłącznym elementem są też pierniki w kształcie serca, na których, tak jak przed laty, lukrem są wypisywane różne życzenia i miłosne wyznania, a także sznury smorgońskich obwarzanków.

Historia Kaziukowego Jarmarku sięga początku XVII wieku, kiedy na ołtarze wyniesiono królewicza Kazimierza. Papież Urban III zezwolił na obchody rocznicowe z racji uznania św. Kazimierza za patrona Litwy. Święty Kazimierz (1458-1484) - wnuk Władysława Jagiełły, a syn Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki - od najmłodszych lat odznaczał się wielką wrażliwością i pobożnością. Wiosną 1483 roku przybył na Litwę, gdzie otrzymał urząd podkanclerza litewskiego. Wiódł życie na poły zakonne: nosił włosiennicę i pościł, wiele czasu spędzał na modlitwie. Zmarł 4 marca.

Z Wilna Aleksandra Akińczo