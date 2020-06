Litwa: Rozpoczęło się głosowanie w polskich wyborach prezydenckich

W siedzibie Ambasady RP w Wilnie w niedzielę o 6.00 rano czasu polskiego (7.00 czasu lokalnego) rozpoczęło się głosowanie w polskich wyborach prezydenckich. Chęć głosowania w Wilnie zgłosiło 239 obywateli Polski. Przewiduje się, że głosujących będzie więcej.

"Przewidujemy, że głosujących będzie więcej, niż osób zarejestrowanych w spisie wyborców" - powiedział PAP Marcin Zieniewicz, kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wilnie. Dodał, że "zgłaszać się będą na pewno osoby przebywające na Litwie w celach turystycznych, choć najprawdopodobniej będzie ich mniej niż w poprzednich wyborach".

"Ruch turystyczny powoli się rozwija po kilkumiesięcznym przestoju związanym z epidemią COVID-19, ale nadal nie jest on porównywalny z typowym sezonem letnim lat ubiegłych" - wskazuje Zieniewicz. Zazwyczaj liczba turystów głosujących w Wilnie w polskich wyborach, którzy z zawczasu nie zgłosili udziału, wynosi około 300-400 osób.

W Wilnie zdecydowana większość wyraziła chęć głosowania tradycyjnego. Tylko 16 osób zadeklarowało chęć głosowania korespondencyjnego.

Tradycyjnie w Wilnie w polskich wyborach uczestniczą polscy obywatele, którzy na stale mieszkają w tym kraju, przebywają w czasowo, na przykład w związku z pracą, czy posługą duchową i turyści będący na Litwie w dniu wyborów. Litewscy Polscy, ponad 160 tys. osób, nie mają prawo udziału w polskich wyborach, gdyż nie są obywatelami Polski. Litwa nie uznaje podwójnego obywatelstwa.

Według litewskich danych statystycznych z ubiegłego roku obecnie na Litwie mieszka około 1 tys. obywateli RP. "To są na pewno liczby zmienne, szczególnie w okresie pandemii niektóre osoby zapewne powróciły do Polski" - mówi konsul i zaznacza, że polska placówka dyplomatyczna nie prowadzi własnej statystyki, a "fakt zgłaszania pobytu, czy zamieszkania na Litwie nie jest przecież zgłaszany przez obywateli do Ambasady".

Obecne wybory od poprzednich różnią okoliczności związane z pandemią Covid-19. "Bierzemy pod uwagę, że głosujących może być mniej, niż w poprzednich wyborach parlamentarnych, chociaż jesteśmy przygotowani i na większą liczbę głosujących" - mówi Zieniewicz.

Do siedziby OKW nr 81 w Ambasadzie RP w Wilnie są wpuszczane po dwie osoby, by uniknąć gromadzenia się osób w pomieszczeniu zamkniętym. Przygotowane są płyny do dezynfekcji rąk. Na Litwie nie ma już obowiązku noszenia masek. Założenie maseczki jest decyzją samego wyborcy. Wyborcy proszeni są o używanie własnych długopisów. Oferowane są też długopisy jednorazowe.

Głosowanie w Wilnie w polskich wyborach prezydenckich zakończy się o 20.00 czasu polskiego (21.00 czasu lokalnego).

Lokal wyborczy w siedzibie Ambasady RP w Wilnie jest jedynym na Litwie, w którym w niedzielę odbywają się wybory prezydenta Polski. W poprzednich polskich wyborach do parlamentu w Wilnie uczestniczyło prawie 900 osób.

Z Wilna Aleksandra Akińczo