Litwa: Ruszył portal dokumentujący polskie miejsca pamięci narodowej

Z inicjatywy polskiej placówki dyplomatycznej w Wilnie ruszył portal naszapamiec.pl dokumentujący polskie miejsca pamięci narodowej na Litwie. Udokumentowanych zostało już blisko 500 takich miejsc.

Prezentacja portalu odbyła się w czwartek wieczorem w Domu Kultury Polskiej w Wilnie podczas uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości Polski.

"Strona naszapamiec.pl ma w założeniu być kompendium wiedzy o miejscach polskiej pamięci narodowej na Litwie, a jednocześnie przewodnikiem dla Rodaków z Litwy, Polski i całego świata odwiedzających te miejsca" - czytamy w portalu w słowie wstępnym ambasador Polski Urszuli Doroszewskiej.

"Wileńszczyzna, Litwa są naznaczone wieloma wydarzeniami historycznymi, wojnami, walkami o niepodległość Polski, a wcześniej Rzeczypospolitej" - mówi w rozmowie z PAP kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wilnie Irmina Szmalec.

Wiele grobów ludzi znanych, zasłużonych niestety nie przetrwało do dzisiaj. W celu zachowania pamięci o istniejących miejscach przed kilkoma laty powstała inicjatywa skatalogowania polskich cmentarzy wojskowych, grobów żołnierskich i pomników.

Zgromadzonych zostało już tysiące stron informacji, fotografii. "W poszukiwaniu opieraliśmy się na relacjach polskiej społeczności lokalnej, pracowników samorządowych, na opracowaniach książkowych, materiałach prasowych" - mówi Szmalec.

Miejsca pamięci narodowej, które zostały umieszczone w portalu są opatrzne zdjęciem, opisem miejsca, historią życia osoby, która została tu pochowana, wskazana jest lokalizacja.

"Te miejsca są często w lasach, odległe od głównych szlaków komunikacyjnych. Informacja naszego portalu ma pomóc w dotarciu do nich" - wskazuje kierownik wydziału konsularnego.

Strona stwarza możliwość zaplanowania własnych tras szlakiem miejsc pamięci narodowej, co ma służyć m.in. pomocą dla nauczycieli i uczniów planujących żywą lekcję historii.

"Portal naszapamiec.pl nie jest zakończonym projektem. Informacja będzie ciągle uzupełniana w miarę pozyskiwania nowych danych" - podkreśla Szmalec.

Polska placówka dyplomatyczna apeluje do Polaków na Litwie, w Polsce i na świecie o włączenie się do akcji uzupełnienia danych w tym portalu, do ich zweryfikowania, do ewentualnego uzupełnienia.

Z Wilna Aleksandra Akińczo