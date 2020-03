Litwa: Rząd wydłużył do 23 marca możliwość tranzytu dla obcokrajowców

Rząd Litwy do 23 marca wydłużył możliwość przejazdu tranzytem przez terytorium litewskie korytarzami humanitarnymi dla obcokrajowców udających się do swych krajów. Od poniedziałku granice Litwy są zamknięte w związku z koronawirusem.

"Wydłużyliśmy możliwość tranzytu do 23 marca" - poinformował premier Saulius Skvernelis po środowym posiedzeniu rządu. "Sądzę, że jest to wystarczający czas na powrót i będziemy musieli (definitywnie) zamknąć granice" - dodał.

Wcześniej było ustalone, że obcokrajowcy powracający do domów tranzytem przez Litwę będą mieli na to czas do czwartku.

W celu zapobieżenia rozpowszechniania się koronawirusa Litwa od poniedziałku wprowadziła kwarantannę i zamknęła granice dla obcokrajowców.

Liczba zakażonych koronawirusem na Litwie wynosi 33. W środę odnotowano pierwszy przypadek, gdy osoba zakaziła się w kraju.

Z Wilna Aleksandra Akińczo