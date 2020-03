Litwa: Rząd wydłużył do 26 marca możliwość tranzytu dla obcokrajowców

Rząd Litwy do 26 marca wydłużył w niedzielę możliwość przejazdu tranzytem przez swoje terytorium korytarzami humanitarnymi dla obcokrajowców powracających do swoich krajów. Od 16 marca granice Litwy są zamknięte w związku z koronawirusem.

Przez terytorium Litwy będzie można przejechać "po sformowaniu grupy osób lub pojazdów i zapewnieniu tej grupie ochrony od wjazdu na Litwę do jej opuszczenia" - powiedziała na niedzielnym posiedzeniu rządu minister spraw wewnętrznych Rita Tamaszuniene.

Litwa już po raz drugi wydłuża możliwość przejazdu przez terytorium w okresie kwarantanny.

Według pierwotnych ustaleń obcokrajowcy powracający do swoich krajów tranzytem przez Litwę dostali na to czas do 19 marca. Następnie wydłużono termin do 23 marca.

W celu zapobieżenia rozpowszechnianiu się koronawirusa Litwa 16 marca wprowadziła kwarantannę i zamknęła granice dla obcokrajowców. Liczba zakażonych na Litwie wzrosła w niedzielę do 131 osób. W sobotę poinformowano o pierwszym i jedynym jak dotąd przypadku śmiertelnym.

Z Wilna Aleksandra Akińczo