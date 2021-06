Litwa: Sankcje na Białoruś zmniejszą eksport potażu z tego kraju przez Kłajpedę

Nałożone przez Unię Europejską na Białoruś sankcje gospodarcze zmniejszą o 20 proc. eksport potażu z tego kraju przez Litwę - powiedział w piątek prezes litewskich kolei Mantas Bartuszka. Potaż z Białorusi jest eksportowany głównie przez port w litewskiej Kłajpedzie.

W 2020 roku na Litwę z Białorusi wjechało 11 mln ton potażu. Zdecydowana większość surowca, 10,7 mln ton, została później załadowana na statki w Kłajpedzie. Około 2,5 mln ton potażu będzie podlegało pod nałożone na Białoruś przez UE w czwartek sankcje - oszacował Bartuszka.

Białoruski potaż z Litwy jest wywożony przez położony w porcie w Kłajpedzie terminal, który w 30 proc. należy do białoruskiego koncernu potasowego Biełaruśkalij - przypomina Reuters.

UE w czwartek formalnie nałożyła sankcje gospodarcze na Białoruś w odpowiedzi na naruszenia praw człowieka i brutalne represje wobec społeczeństwa obywatelskiego, opozycji demokratycznej i dziennikarzy w tym kraju, a także na przymusowe lądowanie samolotu linii Ryanair w Mińsku.

Sankcje obejmują zakaz bezpośredniej lub pośredniej sprzedaży, dostarczania, przekazywania lub eksportu do kogokolwiek na Białorusi sprzętu, technologii lub oprogramowania przeznaczonego do monitorowania lub przechwytywania wiadomości w internecie i wiadomości komunikacji telefonicznej, a także towarów podwójnego zastosowania i technologii do celów wojskowych.

Sankcje zostały nałożone także na produkty naftowe, potaż oraz towary używane do produkcji lub wytwarzania wyrobów tytoniowych. Ponadto dostęp do rynków kapitałowych UE jest ograniczony, a udzielanie ubezpieczeń i reasekuracji rządowi białoruskiemu oraz białoruskim organom i agencjom publicznym jest zabronione.