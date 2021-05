Litwa: Sejm będzie dążył do uczynienia z Białorusi strefy zakazanej dla lotów

Sejm Litwy omówi plan sankcji wobec Białorusi, celem którego będzie m.in. uczynienie z Białorusi strefy zakazanej dla lotów – poinformowano w poniedziałek po zamkniętym posiedzeniu sejmowych komitetów spraw zagranicznych i bezpieczeństwa narodowego.

Chodzi m.in. "o włączenie BelAvii (białoruskich linii lotniczych) do pakietu sankcji, by odizolować je na Zachodzie" - powiedział przewodniczący sejmowego komitetu bezpieczeństwa narodowego i obrony, poseł Laurinas Kascziunas.

Poseł zaznaczył, że Litwa będzie dążyła też "do przyjęcia takich decyzji na poziomie międzynarodowym - Unii Europejskiej, czy regionalnym", by do proponowanych sankcji dołączyły Polska, Ukraina, Łotwa i Estonia.

Rząd w Wilnie w poniedziałek zakazał lotów do i z Litwy przez białoruską przestrzeń powietrzną. "Jeżeli zrobi to też Polska, Ukraina i inne kraje bałtyckie, to samoloty białoruskie będą miały poważne problemy" - wskazał Kascziunas.

Według Kascziunasa, parlamentowi już we wtorek zostanie zaproponowany do zatwierdzenia również dodatkowy pakiet sankcji wobec Białorusi, który obejmie zarówno firmy tego państwa oraz sponsorów finansowych reżimu Łukaszenki.

Przewodniczący sejmowego komitetu spraw zagranicznych, poseł Żigimantas Pavilionis poinformował, że obecnie trwa także dyskusja o potrzebie wzmocnieniu ochrony przedstawicieli białoruskiej i rosyjskiej opozycji, którzy ukryli się na Litwie.

Z Wilna Aleksandra Akińczo