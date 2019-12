Litwa: Sejm obniżył do 3 proc. próg wyborczy w wyborach do parlamentu

Sejm Litwy obniżył we wtorek próg wyborczy w wyborach parlamentarnych z 5 do 3 proc. dla partii i z 7 do 5 proc. dla koalicji. Jedni uważają, że przyczyni się to do zwiększenia demokracji w kraju, inni – że wprowadzi chaos w życie polityczne.

Obniżenia progu w wyborach do jednoizbowego parlamentu od lat domagali się Polacy na Litwie.

"Podjęliśmy decyzję, która zwiększa poziom demokracji na Litwie, i nikt temu nie może zaprzeczyć" - ocenił po głosowaniu w parlamencie nad nowelizacją ustawy o wyborach przewodniczący czołowego ugrupowania koalicji rządzącej, Litewskiego Związku Rolników i Zielonych, poseł Ramunas Karbauskis. Podkreślił, że Sejm, który zostanie wybrany za rok, "odzwierciedli wszystkie grupy społeczne".

Decyzję o obniżeniu progu wyborczego przyjęto głosami rządzącej koalicji. Opozycja zbojkotowała głosowanie.

Poseł opozycyjnej Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej Julius Sabatauskas podkreślił, że obniżenie progu wyborczego o 2 punkty procentowe spowoduje "rozdrobnienie polityczne Sejmu", w wyniku czego "zamiast politycznej stabilności w kraju będziemy mieli chaos".

Poseł Gabrielius Landsbergis, przewodniczący opozycyjnej partii konserwatywnej Związek Ojczyzny - Litewscy Chrześcijańscy Demokraci, mówił, że przyjęta nowelizacja jest uzasadniona, gdyż "wszyscy partnerzy koalicyjni stracili zaufanie społeczne i grozi im, że w przyszłych wyborach nie przekroczą 5-procentowego progu".

Obniżenie progu wyborczego poparła Akcja Wyborcza Polaków na Litwie - Związek Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR), która wchodzi w skład koalicji rządzącej. To ugrupowanie od lat wnioskuje, by partie polityczne mniejszości narodowych miały ulgowe warunki w walce o miejsce w parlamencie. Odpowiednie poprawki AWPL-ZChR złożyła w Sejmie w 2013 i 2016 roku.

"Poparliśmy projekt, gdyż daje to możliwość mniejszym partiom trafienia do Sejmu i wniesienia nowych pomysłów" - powiedziała PAP starosta sejmowej frakcji AWPL-ZChR posłanka Wanda Krawczonok.

W ostatnich wyborach parlamentarnych w 2016 roku AWPL-ZChR we współpracy z przedstawicielami innych mniejszości narodowych, głównie Aliansu Rosjan, zdobyła ponad 5 proc. głosów i osiem mandatów.

Krawczonok oceniła, że obniżenie progu wyborczego "pozwoli na zdobycie większej liczby mandatów".

Wtorkowa nowelizacja zacznie obowiązywać, jeżeli podpisze ją prezydent Gitanas Nauseda. Opozycja już zapowiedziała, że poprosi prezydenta o weto. Sam Nauseda mówi, że popiera decyzję obniżenia partiom progu, ale o 1 punkt procentowy.

"4-procentowy próg wyborczy dla partii i 6-procentowy dla koalicji byłby decyzją cywilizowaną" - uważa szef państwa. Jego zdaniem obniżenie progu o 2 punkty procentowe i znaczne ułatwienie mniejszym partiom dostania się do parlamentu może "zdestabilizować pracę rządzącej koalicji".

Z Wilna Aleksandra Akińczo