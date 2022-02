Litwa wzywa do uchylenia Ukrainie drzwi do EU i NATO

Litewski Sejm w przyjętej w czwartek rezolucji wezwał parlamenty państw członkowskich Unii Europejskiej i NATO do natychmiastowego przyznania Ukrainie statusu kraju kandydującego do członkostwa w Unii Europejskiej oraz planu działania na rzecz członkostwa Ukrainy w NATO.

Sejm zaapelował też do społeczności międzynarodowej o zapewnienie Ukrainie wszelkiej możliwej pomocy wojskowej, gospodarczej, politycznej, humanitarnej i prawnej oraz do natychmiastowego usunięcia Rosji z organizacji międzynarodowych.



Ponadto litewscy posłowie wezwali do wprowadzenia nowych surowych sankcji osobistych i sektorowych m.in. dla "kluczowych osób uzurpujących władzę w Rosji i na Białorusi, w tym dla Władimira Putina i Alaksandra Łukaszenki oraz ich pomocników".



Przewodnicząca Sejmu Viktorija Czmilyte-Nielsen powiedziała, że przyjęta jednogłośnie rezolucja ws. rosyjskiej i białoruskiej agresji na Ukrainę "powinna stać się planem działań".