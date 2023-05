Litwa: Sejm: za rok odbędzie się referendum w sprawie podwójnego obywatelstwa

W 2024 roku na Litwie odbędzie się referendum w sprawie rozszerzenia prawa do podwójnego obywatelstwa – postanowił we wtorek litewski Sejm. Referendum zostanie zorganizowane 12 maja razem z wyborami prezydenckimi. Będzie to kolejna próba legalizacji posiadania obywatelstwa więcej niż jednego państwa. Ostania taka próba w 2019 roku zakończyła się niepowodzeniem.

O potrzebie ustanowienia podwójnego obywatelstwa na Litwie mówi się od wielu lat. O takie prawo zabiega przede wszystkim najnowsza litewska emigracja.

Obecnie, zgodnie konstytucją, podwójne obywatelstwo na Litwie mogą mieć tylko te osoby, które opuściły kraj przed odzyskaniem niepodległości w 1990 roku, oraz ich potomkowie. Takie prawo nie przysługuje tym, którzy wyjechali z Litwy po 11 marca 1990 roku.

Dane statystyczne dotyczące najnowszej emigracji są niepokojące. W jej wyniku liczba mieszkańców kraju w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmniejszyła się o około milion i obecnie wynosi niecałe 3 mln.

Zwolennicy podwójnego obywatelstwa twierdzą, że we współczesnym zglobalizowanym świecie jest to po prostu konieczność, jeśli Litwa chce utrzymać więź z emigrantami. Krytycy są z kolei zdania, że każdy Litwin może być obywatelem tylko jednego państwa. Obawiają się też, że o podwójne obywatelstwo mogą się ubiegać przedstawiciele mniejszości narodowych, co może być wykorzystane przez Rosję. Nowelizacja konstytucji zostanie przyjęta, jeżeli opowie się za zmianą ponad połowa obywateli Litwy mających prawo do głosowania, czyli ponad 1,1 mln osób. Podczas ostatniej próby w 2019 roku zabrakło 300 tys. głosów, by referendum było wiążące.

Z Wilna Aleksandra Akińczo