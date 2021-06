Litwa: Sejm zatwierdził ulgi dla inwestorów z Białorusi

Litewski Sejm zatwierdził projekty ustaw określające dogodniejsze warunki przenoszenia pracowników firm z krajów trzecich i członków ich rodzin. Dotyczy to głównie białoruskich firm zainteresowanych inwestowaniem na Litwie.

Pakiet ustaw dotyczący transferu pracowników i członków ich rodzin, który został przyjęty we wtorek, wejdzie w życie 15 czerwca po podpisaniu go przez prezydenta.

Przyjęte decyzje są bardzo ważne, by "przyciągnąć na Litwę więcej inwestycji i utalentowanych ludzi, a z prostszej procedury mogliby skorzystać przede wszystkim nasi białoruscy sąsiedzi w celu bezpiecznej kontynuacji swojej działalność na Litwie" - mówi Auszrine Armonaite, litewska minister gospodarki i innowacji, którą cytuje resort.

Szacuje się, że zatwierdzony pakiet pozwoli na stworzenie co najmniej 3 tys. nowych miejsc pracy. Bardziej liberalny system pozwoli również firmom inwestującym na Litwie zaoszczędzić znaczną część kosztów relokacji. Koszt relokacji jednej osoby wynosi czasami około 10 tys. euro.

Zatwierdzone zmiany legislacyjne przewidują, że wszyscy przenoszeni pracownicy będą mogli ubiegać się o pozwolenie na pobyt na Litwie; urzędy zatrudnienia nie będą oceniały ani ich kwalifikacji ani doświadczenia zawodowego. Również członkowie rodzin przenoszonych pracowników nie będą poddawani ocenie, czy odpowiadają na potrzeby litewskiego rynku pracy; będą mieli prawo do pracy na Litwie i otrzymają pozwolenie na pobyt.

Zmiany przepisów będą dotyczyły firm, które zobowiążą się do zainwestowania co najmniej 1,45 mln euro i stworzenia co najmniej 20 miejsc pracy. Aby zapobiec nadużyciom, inwestor zostanie zobowiązany do wypłacenia pracownikom wynagrodzenia w wysokości co najmniej 1,5 średniego uposażenia obowiązującego w miejscu danej inwestycji.

Litewskie ministerstwo gospodarki i innowacji zapowiada, że wkrótce rząd rozważy też możliwość zwolnienia z opłat celnych i VAT importowego przenoszenie rzeczy osobistych pracowników firm krajów trzecich.

Według danych litewskiej agencji rozwoju inwestycji zagranicznych Investuok Lietuvoje, obecnie 43 firmy z Białorusi rozpoczęły już procesy relokacyjne, a 40 kolejnych rozważa przeniesienie swojej działalności na Litwę.

Od sierpnia 2020 roku, kiedy na Białorusi rozpoczęły się masowe protesty przeciwko autorytarnemu reżimowi, na Litwę przeniosło się już wiele białoruskich firm. Wśród nich Epam Systems, twórca popularnej gry World of Tanks - Wargaming, a także deweloper aplikacji dla zdrowia kobiet Flo Health oraz firmy programistyczne Coherent Solutions i Godel Technologies.

Z Wilna Aleksandra Akińczo