Litwa: Swiatłana Cichanouska: przed trzema laty Białoruś powróciła na mapę polityczną świata

Przed trzema laty Białoruś się zmieniła, powróciła na mapę polityczną świata – oświadczyła liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska w środę wieczorem podczas obchodów w Wilnie Dnia Solidarności z Białorusią, w trzecią rocznicę sfałszowanych wyborów prezydenckich w tym kraju.

"Białoruś się zmieniła raz i na zawsze. Nasz kraj powrócił na mapę polityczną świata. Dzięki wam, zwykłym i niezwykłym Białorusinom, dzięki waszej odwadze, waszej uczciwości, waszej kreatywności cały świat dziś mówi o Białorusi" - powiedziała zwracając się do zebranych Cichanouska, która przed trzema laty, 11 sierpnia, została zmuszona do opuszczenia Białorusi i przybyła do Wilna.

Liderka białoruskiej opozycje wskazała: "Możemy być dumni z naszego narodu, który zademonstrował wolę bycia wolnym i w ciągu trzech lat ta wola nie zniknęła, bez względu na represje i wymuszoną emigrację".

W obchodach Dnia Solidarności z Białorusią na wileńskim placu Katedralnym wzięło udział kilkaset osób z flagami biało-czerwono-białymi, skandujących: "wierzymy, możemy, zwyciężymy". Z palcu Katedralnego uczestnicy obchodów udali się pod ambasadę Białorusi, by przypomnieć przedstawicielom reżimu w Mińsku o jego ofiarach.

Prezydent Litwy Gitanas Nauseda napisał w środę na platformie X, dawnym Twitterze, że "Litwa wierzy w demokratyczną i wolną Białoruś", oraz zapewnił, że litewskie "wsparcie dla Białorusinów poszukujących wolności pozostanie niezachwiane".

"Białoruski reżim musi zostać pociągnięty do odpowiedzialności za zbrodnie przeciwko własnemu narodowi i za zbrodnie wojenne na Ukrainie, by mogła istnieć wolna Białoruś i (zapanował) pokój w Europie" - napisała premier Ingrida Szimonyte.

"Przed trzema laty (Alaksandr) Łukaszenka ukradł wybory i stłumił pokojowe protesty. Teraz przetrzymuje 1500 więźniów politycznych i jest wspólnikiem w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie" - stwierdziła premier, oceniając politykę białoruskiego dyktatora.

Wybory prezydenckie na Białorusi odbyły się 9 sierpnia 2020 roku. Według oficjalnych wyników wygrał je Łukaszenka, natomiast białoruska opozycja oceniła, że zostały sfałszowane; Zachód nie uznał ich wyniku. Po wyborach, a także przed nimi, na Białorusi odbywały się liczne demonstracje, wiele osób zostało zatrzymanych.

Z Wilna Aleksandra Akińczo