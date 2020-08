Litwa: Szef MSZ: groźby Łukaszenki to jego naturalne zachowanie

Groźby prezydenta Białorusi Alaksandra Łukaszenki, dotyczące nałożenia sankcji na Litwę i Polskę, są jego naturalnym zachowaniem – oświadczył w piątek szef litewskiej dyplomacji Linas Linkeviczius.

"Jest to kontynuacja wszystkich poprzednich jego gróźb. (…) Stara się za wszelką cenę zachować swe stanowisko" - powiedział Linkeviczius, komentując zapowiedź Łukaszenki dotyczącą podjęcia działań odwetowych, jeżeli Litwa i Polska zastosują sankcje wobec poszczególnych białoruskich urzędników odpowiedzialnych za sfałszowanie wyników wyborów prezydenckich oraz przemoc wobec pokojowo protestujących w tym kraju.

Łukaszenko ostrzegł m.in. przed zamknięciem kraju dla tranzytu, zapowiedział też, że Białoruś przekieruje swoje towary, wysyłane dotąd przez porty litewskie, na inne trasy.

Szef portu w Kłajpedzie Algis Latakas ocenił, że przekierowanie białoruskich towarów do innych portów jest możliwe w dłuższej perspektywie, ale nie w najbliższym czasie.

Wprowadzenie w życie takich decyzji "wymaga pewnych parametrów technicznych, uporządkowanego łańcucha logistycznego, wyspecjalizowanych terminali" - wskazał Latakas w rozmowie z agencją BNS.

Białoruskie towary dość szybko może przejąć Łotwa i "ta trasa byłaby dla Mińska najbardziej atrakcyjna pod względem ekonomicznym" - dodał.

Zdaniem litewskiego politologa Ramunasa Vilpiszuskasa zapowiedzi Łukaszenki dotyczące nałożenia sankcji na Litwę i Polskę są jedynie próbą zastraszenia, "prawdopodobnie obliczoną na rozbicie jedności państw sąsiednich".

Łukaszenka "przede wszystkim chce sprowokować dyskusje na Litwie i w innych krajach w nadziei na rozbicie jedności państw bałtyckich i Polski w stosunku do tego, co dzieje się na Białorusi, oraz stworzenia (sytuacji) konkurowania o przewozy białoruskich ładunków przez ich porty" - cytuje politologa BNS.

Latakas wskazuje jednak, że gdyby do Kłajpedy, nazywanej nieoficjalnie portem Białorusi, przestał trafiać transport z tego kraju, "to byłaby to duża strata".

Rocznie Białoruś eksportuje przez Kłajpedę około 15 mln ton towarów, co stanowi około 30 proc. przeładunku portu.

Z Wilna Aleksandra Akińczo