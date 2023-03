Litwa: Szef MSZ Landsbergis nazwał nakaz aresztowania Putina wydarzeniem historycznym

Minister spraw zagranicznych Litwy Gabrielius Landsbergis określił piątkową decyzję Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (MTK) o wydaniu nakazu aresztowania wobec Władimira Putina jako historyczną. Litewski dyplomata zaapelował w sobotę na Twitterze o zbadanie wszystkich zbrodni wojennych i skazanie odpowiedzialnych za nie osób.

"Tworzy się historia. Nakaz aresztowania Putina za deportację ukraińskich dzieci ustanawia nowe precedensy. Historia będzie jednak pełna dopiero wtedy, gdy zostaną zbadane wszystkie zbrodnie wojenne i zbrodnie agresji, a winni zostaną skazani" - napisał Landsbergis.

Sędziowie MTK przychylili się w piątek do wniosku prokuratury, uznając, że są realne podstawy, by sądzić, że Putin jest odpowiedzialny za zbrodnie wojenne polegające na bezprawnych deportacjach dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji. W tej samej decyzji MTK wydał również nakaz aresztowania rosyjskiej rzeczniczki praw dziecka Marii Lwowej-Biełowej, oskarżanej o te same zbrodnie.

Decyzja Trybunału sprawi, że Putin stanie się banitą na arenie międzynarodowej. Podróże dyktatora do większości krajów świata będą odtąd utrudnione - oceniła rosyjskojęzyczna redakcja BBC.