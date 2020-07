Litwa: Szef MSZ liczy po wyborach w Polsce na utrzymanie jakości współpracy

Litwa po wyborach prezydenckich w Polsce na nadzieję na utrzymanie dotychczasowej intensywności i jakości współpracy – powiedział w poniedziałek litewski minister spraw zagranicznych Linas Linkeviczius.

"Zależy nam na zachowaniu tego, co zostało stworzone. Mówię nie tylko o intensywności kontaktów, ale także o projektach strategicznych, na przykład w zakresie obrony i bezpieczeństwa" - powiedział w poniedziałek agencji BNS szef litewskiej dyplomacji.

Wstrzymując się od gratulacji dla zwycięzcy do czasu ogłoszenia oficjalnych wyników, Linkeviczius oświadczył, że "Litwa uszanuje każdy wybór Polaków".

Wskazał, że dalsza współpraca Litwy i Polski zostanie omówiona już w tym tygodniu podczas wspólnych obchodów 610. rocznicy Bitwy pod Grunwaldem. Do Polski na obchody udaje się prezydent Gitanas Nauseda i premier Saulius Skvernelis.

Minister poinformował, że premier Litwy wraz z czterema ministrami we wtorek udaje do Warszawy, gdzie planowane są liczne spotkania. Natomiast w środę do Polski przyjedzie prezydent i - jak przekazał Linkeviczius - "wszyscy będziemy uczestniczyć w obchodach Bitwy pod Grunwaldem". "Ma to bardzo symboliczny wymiar (...), pokazuje jak bardzo łączy nas historia, ale nie tylko, również walka z propagandą, fałszywymi wiadomościami ze strony naszych oponentów" - zaznaczył Linkeviczius, wskazując, że w tej sferze Litwa i Polską są jednymi z najbliższych partnerów.

Z Wilna Aleksandra Akińczo